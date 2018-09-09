Kritik hafta

Türkiye, kur merkezli ekonomik kuşatma operasyonuna karşı ilgili kurumların aldığı tedbirlerle ilk saldırıyı bertaraf ederken, piyasalar büyümenin açıklanıp Merkez Bankası'nın kritik karara imza atacağı önemli bir haftaya giriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın ikinci çeyrek ve yılın ilk yarısına ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın öncelikli hedef olarak belirlediği 'ekonomide dengelenme' sürecinin ilk yansımasının kendini büyüme rakamlarında göstermesi bekleniyor. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 olan büyümenin, ikinci üç aylık dönemde yüzde 5.2'ye gerileyeceği tahmin ediliyor. Yılın üçüncü çeyreğinde belirginleşen dengelenmenin, son periyotta devam etmesinin etkisiyle büyümenin yıl genelinde yüzde 3.5 civarında olacağı ifade ediliyor.

SÖZ SIRASI MERKEZ BANKASI'NDA

Türk Lirası, cuma günü dolar karşısında yüzde 2.5 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu. Kurdaki düşüşte Merkez Bankası'nın 3 Eylül'de yaptığı açıklama etkili oldu. Enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiğini bildiren Merkez, 13 Eylül'deki Para Politikası Kurulu'nda (PPK) parasal duruşun yeniden şekilleneceğine vurgu yaptı.

FAİZ 2.4 PUAN DÜŞTÜ

DAHA önce aldığı önlemlerle özellikle swap kaynaklı manipülatif saldırıları frenleyen Merkez Bankası'nın, perşembe günü kararlılığını göstermesi bekleniyor. Analistler, 25 Ekim'de bir PPK toplantısının daha olmasının Merkez Bankası'nın elini güçlendirdiğini vurguluyor. Merkez Bankası'nın atacağı adımlara ilişkin beklentilerin etkisiyle 10 yıllık gösterge tahvilin faizi geçen hafta 2.4 puan düşerek yüzde 19.4'e indi.