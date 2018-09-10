1.2 trilyon $’lık gıda çöpe gidiyor

Boston Consulting Group'un (BCG) yaptığı bir araştırmaya göre, dünyada çöpe gıdan gıda miktarı yıllık olarak 1.6 milyar tona ve 1.2 trilyon dolara karşılık geliyor. Dünyadaki üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri israf ediliyor. BCG öngörüsüne göre 2030 yılında bu rakam yıllık 2.1 milyar tona çıkacak ve parasal değeri de 1.5 trilyon dolar olacak. Bu devasa rakamlara karşın bir diğer taraftan da dünyada açlık içinde yaşayan yaklaşık 870 milyon insan var. Yapılan açıklamalara ve araştırmalara rağmen durum yıllardır düzelmek yerine kötüye gidiyor. Bu kötüye gidişin arkasında, dünya nüfusundaki artış ve gelişmekte olan ülkelerdeki tüketim iştahı yatıyor. BCG'nin paylaştığı rakamlara göre, çöpe giderek israf edilen gıdaların 2000 yılındaki değeri 0.9 trilyon dolar iken, 2015'te bu rakam 1.2 trilyon dolara çıktı. Bu sorunu çözmek için atılacak adımlar da raporda sıralandı. Örneğin sadece farkındalığın artırılması ile 260 milyar dolarlık bir kaynak, zorunlu önlemler ile 110 milyar dolarlık bir rakam kurtarabiliyor. Kanuni düzenlemeler ve vergilendirmeyle gıdaların çöpe gitmeden önce yeniden değerlendirilmesi veya geri dönüştürülmesinin yolu açılabilir.

EN ÖNEMLİ ETKEN TEDARİK ZİNCİRİ

Rapora göre en önemli etken tedarik zinciri. Tedarik zincirinde hem altyapıda sağlanacak reform hem de verimlilik artışı toplamda 270 milyar dolarlık bir kaynağın kurtarılması anlamına geliyor. Tedarik zinciri altyapısındaki iyileştirmelerle 150 milyar dolarlık tasarruf sağlanabiliyor. Özellikle gelişmekte olan pazarlarda soğuk zincirin yaygınlaşması nakliye esnasındaki kayıpları engelleyebilecek nitelikte.

BİLİŞİM VADİSİ EKOSİSTEM YARATACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde güçlü bir ekosistem kurmaya kararlı olduklarını belirterek, "Bilişim Vadisi, oluşturacağımız güçlü ekosistemle dünya ölçeğinde bir teknoloji üssü olacak" ifadesini kullandı. Bilişim Vadisi'nin uluslararası ölçekte bir merkez olacağını belirten Varank, vadinin, bakanlığının vizyon projelerinden birisi olduğunu ve projeyi çok önemsediklerini aktardı. Varank, şunları kaydetti: "Bilişim Vadisi'nde altyapısı, ortak atölyeler, teknoloji transfer ofisi, veri ve kuluçka merkezleri ile güçlü bir ekosistem kurmaya kararlıyız."