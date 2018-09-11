80 bin liralık ev fırsatı

Toplu Konut
İdaresi (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutlar için başvurular devam ediyor. 26 ilde 3 bin 81 konut, 80 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 323 TL'den başlayan taksitlerle satılıyor. Konutların kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan
, hiç konut sahibi olmama şartı arandığını söyledi. Ağırlıklı motivasyonlarının, konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirten Turan, son 3.5 yıldır yapılan konutların yüzde 95'inin, alt ve orta gelir grubu için hayata geçirilen sosyal konutlar olduğunu söyledi. EVI OLMAYANA ÖNCELİK
Türkiye'nin dört bir yanında sosyal konut ve yaşam alanları inşa ettiklerini vurgulayan Turan, şöyle devam etti: "İnsanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni yerleşim alanları kuruyor ve onlarca konut projesini hayata geçiriyoruz. Üretim felsefemizin temelini dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza dönük sosyal konut projelerimiz oluşturuyor. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yıllardır dost eli yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz." TOKİ'nin satışa sunacağı konutlara başvuru yapacak vatandaşlarının hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, "Bizim en önemli şartımız bu. Ayrıca vatandaşlarımızın daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Konutlarımızın bulunduğu illere göre yüzde 10, 20 ve 25 peşinat bedeli ile 120 ve 240 ay vade seçenekleri ile satılacak" değerlendirmesini yaptı. 840 BİN KONUT YAPTI
TOKİ'NIN 1984 olan kuruluş tarihinden 2002'ye kadar 19 yıl içinde 43 bin konut üretebildiğini söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Son 14 yılda 822 bin konut üreten bir kurum haline geldik. 2016'da 65 bin konut ürettik, 2017'yi ise 60 bin konutla kapattık. Bu yıl da konut üretimlerimize hızla devam ediyoruz" diye konuştu. 2018 için yaklaşık 65-70 bin konut rakamını hedeflediklerini belirten Başkan Turan, şu bilgileri verdi: "2023 hedefimiz 1 milyon 200 bin konuta erişmek. İdarenin 1 milyon konut hedefi vardı, 2015'te bunu revize ettik. Bu rakamı 1 milyon 200 bin konuta çıkardık. Şimdi geldiğimiz noktada yaklaşık 840 bin konut rakamına ulaştık. Yani önümüzde 6-7 yıl içerisinde hedeflediğimiz rakamı aşmış olacağız."