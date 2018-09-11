Haberler Ekonomi Haberleri 80 bin liralık ev fırsatı

80 bin liralık ev fırsatı Türkiye’nin dört bir yanında onlarca konut projesini hayata geçiren TOKİ, 26 ilde 3 bin 81 ev satıyor. Alt ve orta gelir grubunu hedefleyen projelerde fiyatlar 80 bin TL’den başlıyor