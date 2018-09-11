Ev alanlar bu ilçeleri seçti

2017'DE İstanbul
'da en fazla konut satışı yapılan ilçeler belli oldu. Endeksa.com'un verilere göre yatırımcı tercihini sırasıyla Esenyurt, Sancaktepe, Beylikdüzü, Pendik ve Başakşehir
'den yana kullandı. Araştırmaya göre son bir yıl içinde Esenyurt'ta satılık konut fiyatları yüzde 24.51 artış gösterdi. İlçedeki satılık konutların ortalama satış fiyatı 201 bin 100 TL, konut büyüklüğü 100 metrekare, metrekare birim fiyatı 2.011 TL, konut yatırımının geri dönüşü ise 19 yıl olarak hesaplandı. Endeksa verilerine göre Sancaktepe'de son bir yıl içinde satılık konutların fiyatları yüzde 5.25 artış gösterdi. Ortalama değerlerle ilçedeki satılık konutların fiyatı 264 bin TL, konut büyüklüğü 110 metrekare, metrekare birim fiyatı 2.400 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl olarak hesaplandı. METREKARESİ 2.390 TL
Beylikdüzü'nde son bir yıl içinde satılık konutların fiyat artışı yüzde 5.18 olarak gerçekleşti. Aynı özelliklere sahip satılık konutların ortalama fiyatları ise 298 bin 750 TL değerinde. İlçedeki satılık konutların ortalama büyüklüğü 125 metrekare, ortalama metrekare birim fiyatı 2.390 TL, yatırımın geri dönüş süresi 21 yıl civarında. Yapılan araştırmaya göre Pendik'te son bir yıl içinde satılık konut fiyatları yüzde 14.42 artış kaydetti. Ortalama değerlerle aynı özelliklere sahip konutların fiyatları 291 bin 795 TL, konut büyüklüğü 105 metrekare, metrekare birim fiyatı 2.779 TL, yatırımın geri dönüş süresi ise 22 yıl seviyesinde. BAŞAKŞEHİR İLK BEŞTE
ENDEKSA verilerine göre Başakşehir'de son bir yıl içinde satılık konut fiyatlarında yüzde 5.99 artış görüldü. Ortalama değerlerle ilçede satılık konut fiyatları 398 bin 412 TL, konut büyüklüğü 126 metrekare, metrekare birim fiyatı 3.162 TL, yatırımın geri dönüşü 24 yıl dolayında. ÇUKUROVA'DA KONUT FİYATLARINDA İNDİRİM
ADANA ve Mersin
'de faaliyet gösteren müteahhit dernekleri, üye firmalar tarafından yapılan konutların fiyatlarında yüzde 10 indirime gitme kararı aldı. Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği (MERYAP) Başkanı Nesim Ekinci Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) Başkanı Nadir Vurankaya konu ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Vurankaya, iki derneğin birlikte hareket etme kararı aldığını kaydetti. Banka kredileri, bireysel ve yapı müteahhitleri derneği aracılığıyla yapılan indirimli anlaşmalar ve firma bünyesinde tüketicilere yüzde 0.98-1.3 faiz oranı ve 30-60 ay vade seçenekleri sunacaklarını ifade eden Nadir Vurankaya, kâr oranlarından fedakârlık yapmayan tüm firmaların uyarılacağını, aynı tutumlara devam edenlerle ise çalışılmayacağını vurguladı.