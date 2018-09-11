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ve 'den ulusal para birimi kullanımına destek

Devlet Başkanı , "Rusya ve , ikili ticarette ulusal para birimlerinin daha yoğun bir şekilde kullanılmasına yönelik desteğini teyit ediyor." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 14:35 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 14:38
Rusya ve Çin'den ulusal para birimi kullanımına destek

Devlet Başkanı , ile ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını desteklediklerini belirterek, "Ulusal para birimlerinin kullanımı, larda artan riskler doğrultusunda Çin ile yapılan ticarette bankacılık sistemlerinin istikrarını arttıracaktır." dedi.

Putin, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Çin Devlet Başkanı ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 30 artarak 50 milyar dolara çıktığına işaret ederek, "Bu yılın sonuna kadar ikili ticaretimizin rekor seviye olan 100 milyar dolara çıkacağına inanıyoruz." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması konusunu değerlendiren Putin, "Rusya ve Çin, ikili ticarette ulusal para birimlerinin daha yoğun bir şekilde kullanılmasına yönelik desteğini teyit ediyor. Ulusal para birimlerinin kullanımı, küresel piyasalarda artan riskler doğrultusunda Çin ile yapılan ticarette bankacılık sistemlerinin istikrarını arttıracaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında etrafında yaşanan son gelişmelere de değinen Putin, "Rusya-Çin yol haritasına uygun olarak Kore Yarımadası'ndaki durumun siyasi ve diplomatik çözümü konusunda ortak çabalarımıza devam edeceğiz. Kuzey ve yönetimlerinin, ikili ilişkileri yeniden tesis etmek için attıkları adımları destekliyoruz. Elbette, ve ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin de Kore Yarımadası'ndaki çözüm sürecinin önemli bir unsuru olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Rusya ve Çin'den ulusal para birimi kullanımına destek
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