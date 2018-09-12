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MTA Boğaz'da...

MTA ve doğalgaz arama gemisi Karadeniz'deki maden arama çalışmasının ardından 'na geldi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 15:45 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 15:51
MTA Oruç Reis Boğaz'da...

Bir süre önce açıklarında taş kömürü, ve doğalgaz araması yapan MTA gemisi bugün öğlen saatlerinde 'na giriş yaptı. Yerlilik oranı %90'ı aşan gemi 400 Milyon liraya mal edilmişti.

Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi, yakıt ve su depolarıyla erzak depoları tam dolu şekilde göreve çıktığında 35 gün boyunca denizde kalabiliyor. Ekonomik ömrü 30 yıl olan gemide, 28'i araştırmacı, 27'si gemi adamı olmak üzere 55 personel görev yapıyor. Gemide değişik açılarda aktif 35 kamera bulunuyor. Modern ve ileri teknolojiyle donatılan gemi 1500 metre derinlikten de bilgi toplayabiliyor. Hem iki boyutlu hem de üç boyutlu sismik çalışma yapabilen gemi 1 saat sonra FSM Köprüsüne ulaştı.

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MTA Oruç Reis Boğaz'da...
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