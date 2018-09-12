Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST tüm dünyada yankı uyandıracak

Selçuk Bayraktar, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST öncesinde Havacılık Müzesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özellikle "beyaz şapkalı hacker" yarışmasına çok fazla ilgi gösterildiğini ifade eden Bayraktar, teknoloji yarışmalarına olan ilginin yıldan yıla artacağı öngörüsünde bulundu.

Bayraktar, en az 250 bin kişinin İstanbul'dan, 10 binlerce gencin şehir dışından ve birkaç bin kişinin de yurt dışından TEKNOFEST'e katılacağını aktararak, "Çok büyük merak uyandırdığını söyleyebiliriz. Bizim nihai hedefimiz, 20-23 Eylül'de TEKNOFEST'in, bu merakı havacılık, uzay ve teknoloji alanlarında özellikle genç nesillerde tutkuya dönüştürmesi. Bunu başaracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

TEKNOLOJİ YARIŞMALARINA 2 BİNİN ÜZERİNDE YARIŞMACI

Verilen bilgiye göre, festivalde düzenlenecek teknoloji yarışmalarına 750 takım ve 2 binin üzerinde yarışmacı katılıyor. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları, yine Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi hedefinde önemli rol oynayan kuruluşlardan ASELSAN, Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAI, TÜBİTAK ve Türksat'ın paydaşlığında gerçekleştiriliyor.

TÜM DÜNYADA YANKI UYANDIRACAK

Yapılacak etkinlikler hakkında bilgi veren Selçuk Bayraktar, 'Tüm dünyada yankı bulacak sürpriz etkinliklerimiz olacak' dedi.

ASELSAN; İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsansız Sualtı Sistemleri ve Robotik Fetih 1453 Yarışmaları'nın, Baykar; Savaşan İHA, Sürü İHA, Baykar ve TAİ Yapay Zeka Yarışmaları'nın, İGA; Model Uçak, İSBAK Robotaksi ve İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın, Roketsan; Roket, TÜBİTAK İHA ve Türksat Model Uydu Yarışması'nın paydaşlığını yapıyor.

12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları ile gençlerin kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmeleri destekleniyor.

ROKET ATIŞLARI TUZ GÖLÜ'NDE

Roketsan'ın desteğiyle düzenlenen Roket Yarışması'nın roket atışları, 11-14 Eylül'de Tuz Gölü'nde yapılıyor. Yarışmaya lise, lisans ve lisans üstü öğrencileri katılıyor. Öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini artırarak kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılan yarışma, alçak ve yüksek irtifa olmak üzere 2 farklı kategoride düzenleniyor.

THY ana sponsorluğunda düzenlenen seyahat hackatonunda ise yarışmacılar 48 saat boyunca kendilerine verilen görev doğrultusunda çözümler geliştirmeye çalışacak.

22 Eylül'de de gün boyunca ünlü teknoloji girişimcileri, global teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve bir kozmonotun sahne alacağı seminerler dizisi gerçekleşecek.

DÜNYA ÇAPINDA BİNLERCE HACKER YETENEKLERİNİ SERGİLEYECEK

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen HackIstanbul 2018 CTF ile Türkiye, dünya çapında olağanüstü bir yarışmaya ev sahipliği yapacak.

Dünyaca ünlü hackerların da aralarında bulunduğu 2 bine yakın katılımcı büyük bir mücadelenin parçası olacak. Siber güvenlik alanında en büyük otorite olarak kabul edilen APWG, ISSA ve ISACA'nın yönetim kurulu başkanlarının ana konuşmacı olarak katılacağı bu büyük mücadeleyi yerinde izlemek üzere Avrupa Birliği Siber Güvenlik Konseyi de (ECSO) TEKNOFEST'te yer alacak.

HackIstanbul 2018 CTF (Capture the Flag) Yarışması, dünya çapında yüzlerce ülkeden binlerce hacker yeteneklerini sergilemek üzere bir araya getirecek. Yarışmacılar, uzmanların rehberliğinde, özel olarak oluşturulmuş gerçek siber saldırı ortamlarının çeşitli etaplarında tüm becerilerini sergileyerek kendileri için hazırlanan sistemleri ele geçirmeye çalışacak. Başvuruların 6 Eylül'de kapandığı yarışma, 7 Eylül'de ön eleme aşamasını tamamladı. Ön elemede başarılı olan ve 9 Eylül'de CTF meydan okumasına hak kazanan ekipler arasından 18 saat sürecek zorlu bir etap sonunda başarı sağlayan ilk 10 ekip, 22 Eylül'de TEKNOFEST'te ASELSAN'ın geliştirdiği Anti-Drone Savunma Sistemi üzerinde kozlarını paylaşacak.

ANADOLU AJANSI, GLOBAL İLETİŞİM ORTAĞI VE SPONSORU

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı ve sponsoru olduğu festivalin diğer paydaşları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, BMC, Boğaziçi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Demirören Medya, Gebze Teknik Üniversitesi, Havelsan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Savunma Sanayii Başkanlığı, Turkuvaz Medya Grubu, TRT, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Medya ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

Solo Türk ve Türk Yıldızları ile birlikte, Türk ve yabancı gösteri grupları festival süresince havacılık gösterileri sunacak. Ayrıca, farklı büyüklüklere ve görevlere sahip çok sayıda özel uçak festival alanında sergilenecek.

Festival alanında, belirli sayıda ziyaretçinin deneyimleyebileceği rüzgâr tüneli ve planetaryum yer alacak. Ziyaretçi deneyimi kapsamında, teknoloji şirketleri, stantlarında özel teknolojik ürün ve hizmetlerini ziyaretçilere sunacak ve deneyimletecek.

Çocuk ziyaretçilere yönelik, 3D printerlar içeren teknoloji atölyeleri ve eğitici atölyeler düzenlenecek. Ayrıca, festivalin düzenleneceği 4 gün boyunca ziyaretçiler için her akşam farklı bir konser verilecek.

DÜNYA DRONE KUPASI

TEKNOFEST, dünyanın en hızlılarının yarışacağı Dünya Drone Kupası'nın (World Drone Cup) sahipliğini yapacak.

Dünyada ilk defa en fazla ülkenin katıldığı yarışma rekorunu kıracak olan WDC, 250 kilometre hıza ulaşabilen droneler ile dünyanın en iyisini İstanbul ev sahipliğinde belirleyecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Drone Yarışçıları Spor Kulübü organizasyonunda meraklıları için önemli bir etkinlik olan ve özel olarak hazırlanan parkurdaki yarışlarda, pilotlar tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı droneler ile mücadele edecek.

Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer alacağı World Drone Cup'a Çin, Japonya, Brezilya, ABD dahil toplam 25 ülkeden 64 sporcu katılacak.

TAKE-OFF ULUSLARARASI GİRİŞİM ZİRVESİ

Türkiye'nin startup/teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir adım olan Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Türk girişimciler ve yatırımcılarla uluslararası teknoloji girişimleri ve yatırımcılarını bir araya getiriyor.

Take-Off, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu desteğiyle düzenleniyor.

5 farklı alanda başvuruların kabul edildiği Take-Off kapsamında, katılmaya hak kazanan teknoloji girişimleri, kendi kategorilerinde yer alan diğer girişimlerle yarışacak.

"Enerji ve Çevre Teknolojileri", "Sağlık", "Lojistik, Uzay Teknolojileri ve Savunma" "Eğitim Teknolojileri" ile "Tarım ve Gıda Teknolojileri" alanlarında her kategoride 40 girişim olmak üzere toplam 200 girişim yarışacak.

En başarılı 15 yabancı girişim, bir yıl boyunca İstanbul'da ücretsiz ofis desteğinin, en başarılı 10 Türk girişim ise bir hafta boyunca Silikon Vadisi'nde StarCamp eğitimi ödülünün sahibi olacak.

Katılımın ücretsiz olduğu festival ile Türkiye'nin, milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.Bu arada, festival alanına gidecek İETT otobüslerinin kalkış noktaları şöyle:

"Avrupa Yakası'nda; Taksim-Gümüşsuyu, Mecidiyeköy-E4 yanı, Beşiktaş İskelesi ve meydanı, Yenibosna aktarma istasyonu, Eminönü sahil, Hadımköy son durak, Eyüp Sultan-Feshane İSPARK otoparkı, Büyükçekmece-TÜYAP merkezi, Küçükçekmece-stad yanı, Sarıyer son durak peronları. Anadolu Yakası'nda; Kadıköy İskelesi, Üsküdar İskele önü, Ümraniye Tepeüstü, Maltepe Merkez Camisi veya metro istasyonu, Kartal İETT E5 peronları."