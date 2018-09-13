İGSAŞ toprak analiziyle maliyeti % 40 düşürdü

Türkıye'nin önde gelen gübre üreticilerinden İstanbul Gübre Sanayi AŞ. (İGSAŞ
), 3 yıl önce 'Tarladan Sofraya' adlı bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Şirket, bugüne kadar 10 ayrı ilde, buğday, mısır, ayçiçeği ve pancar üreticileriyle bu projeyi sürdürüyor. İGSAŞ Pazarlama ve Satış Müdür Yardımcısı Vedat Altınok, "Projeyle yüzde 45'e varan su tasarrufu, yüzde 35 daha az gübre ve yüzde 50 daha az ilaç kullandık. Yüzde 40'a varan enerji tasarrufu elde ettik, yüzde 70 daha az işçilik harcadık. Ve dönüm başına yüzde 40 daha fazla ürün aldık" dedi. İGSAŞ, Kütahya
'nın Aslanapa ilçesinde yaptığı projeyle düşük maliyet ve yüksek verim elde etti. Çiftçi Ramazan Dönmez'in 24 dekarlık tarlasının 20 dekarı, İGSAŞ'ın toprak analizi sonucu belirlediği yöntemle, diğer 4 dekarı da geleneksel yöntemle ekildi. Dönmez, "Bu araziden 7 bin ton şeker pancarı alıyordum, bu yıl 11 bin ton ürün alacağım. Ayrıca damla sulama yöntemiyle yılda 10 bin TL işçilikten tasarruf ettim" dedi.