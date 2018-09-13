Ordu arıcılıkta dünya liderliğine oynuyor

AVRUPA Birliği ile ortak finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Ordu
Arım Balım Peteğim Projesi Arıcılık Araştırma Enstitüsü Ortak Kullanım Tesisi açıldı. 'Arım Balım Peteğim Projesi" ile 10 milyon euro yatırım yapılarak, dünya arı ürünleri ihracatında Türkiye'yi ilk sıralara taşımak hedefleniyor. ORTAK HAREKET
Proje kapsamında 6 şehir arıcılıkta ortak hareket
edecek. Ordu'nun yanı sıra Samsun, Rize, Sinop, Giresun ve Trabzon'un da aralarında yer aldığı şehirlerin balı Arıcılık Merkezi'nde işlenecek. Türkiye'nin arıcılık ve bal üretiminde dünya ikincisi olduğunu hatırlatan Proje Koordinasyon Birimi Üyesi Enver Top, Türkiye'nin ihracatta ise ilk 50 içerisinde bile yer almadığını vurguladı. Top, "AB de ortak olduğu bu projeyle ürünler Türk ve AB bayrağıyla güvence verecek" dedi. Paketleme, BALMER şirketi tarafından işletilen tesiste yapılacak.