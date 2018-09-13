Varlık Fonu Başkan Erdoğan’a bağlandı

Stratejik yatırımları finanse etmek için kurulan, 200 milyar doları bulan aktifiyle, 16 şirketin devredildiği Türkiye Varlık Fonu
'nun başına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
geçti. Fonun başkanvekilliğini de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yürütecek. PROFESYONEL YÖNETİM
Fonun yönetimine de profesyonel isimler atandı. Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın
, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erişah Arıcan, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Malezya Fonu'nda etkin görev yapan Zafer Sönmez fonun yönetiminde yer aldı. 200 MİLYARI YÖNETECEK
Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamak, uluslararası kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmek ve büyük projelere kaynak yaratmak amacıyla Ağustos 2016'da kurulan fona çeşitli banka ve şirketlerdeki kamu hisseleri, bazı KİT'ler ile at yarışları ve şans oyunlarına dair lisanslar 49 yıllığına devredilmişti. Fona devredilen şirketler arasında Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, Borsa İstanbul
, Türksat ve Türk Telekom'un sermayelerinde bulunan Hazine hisselerinin yanı sıra THY ve Halkbank'taki Özelleştirme İdaresi hisseleri bulunuyor. Fonun 200 milyar dolarlık aktif büyüklüğü, 40 milyar dolarlık da varlık değeri bulunuyor. Türkiye Varlık Fonu'nun Türkiye'nin ekonomik büyümesine gelecek 10 yılda yüzde 1.5 ilave katkı sağlaması hedefleniyor. DENEYİMLİ GENEL MÜDÜR
Zafer Sönmez yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra fonun genel müdürlüğüne de getirildi. 1974'te Düzce'de doğan Sönmez, kariyerine 1997'de İnterbank'ta başladı. 2000-2003'te Dışbank'ta, 2004'te ise MNG Bank'ta çalıştı. Sönmez, 2005-2010 döneminde ABN AMRO Bank İstanbul Şubesi'nde, 2010-2011'de Royal Bank of Scotland'ın İstanbul Şubesi'nde görev yaptı. Malezya'da 2012 ve 2013 yıllarında Khazanah Nasional Berhad'da Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya'daki yatırımlardan sorumlu Kıdemli Müdür olarak çalışan Sönmez, Ekim 2013'te Khazanah Turkey Regional Office'in kuruluşunda görev aldı.