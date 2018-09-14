Almanya'dan Milli T-625 helikopteri itirafı

Türkiye son yıllarda savunma sanayi alanında önemli adımlar atıyor. İnsansız hava araçları, özgün taaruz helikopterleri ve silah/mühimmatlarını tamamen milli imkanlarla üreten Türkiye, geçtiğimiz günlerde yine milli bir başarının altına imzasını atmıştı.

Yeni yerli helikopterimiz T 625 motor çalıştırdı

Yük taşımak için üretilen T-625 tipi helikopterin havalanışı ve başarılı test sonuçları, Almanya'yı şaşkına çevirdi.

"TÜRKİYE BATI'YA BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETTİ"

Alman Die Welt gazetesinde inceleme altına alınan T-625'ten övgüyle bahsedilirken, Türkiye'nin havacılık alanında adeta Batı'dan bağımsızlığını ilan ettiğini duyurdu.





Gazetede yer alan yazıda "Ankara'daki bir pistten ilk Türk yapımı T625 tipi helikopter havalandı. Bu, Batılı helikopter yapımına dair teknik bilgilerden bağımsız olduklarının ilanıydı" diye bahsedildi.