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İmar barışına 4 ayda 5 milyon başvuru

SELÇUK ADIGÜZEL Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018
HAZIRAN ayında uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesine 4 milyon 966 bin 405 kişi başvurdu, tahsilat ise 2 milyar 500 milyon liraya ulaştı. Tarımsal üretim yapanların başvuru sayısı 165 bin 309 olarak dikkat çekerken, güneş enerjisi santrali alanlarında ise toplamda 137 enerji üreticisi İmar Barışı'na başvurdu. 4 milyon 351 bin 278'i konut sahibi ve 449 bin 681 bin işyeri sahibinin başvurduğu imar affı uygulamasında bugüne kadar 490 bin 923 yapı için "" 605 yapı için de kat mülkiyeti tapusu verildi. Düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için e-Devlet üzerinden 8 Haziran'da başlayan başvurular devam ediyor. Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabilecek.
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İmar barışına 4 ayda 5 milyon başvuru
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