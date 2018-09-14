İmar barışına 4 ayda 5 milyon başvuru

HAZIRAN ayında uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesine 4 milyon 966 bin 405 kişi başvurdu, tahsilat ise 2 milyar 500 milyon liraya ulaştı. Tarımsal üretim yapanların başvuru sayısı 165 bin 309 olarak dikkat çekerken, güneş enerjisi santrali alanlarında ise toplamda 137 enerji üreticisi İmar Barışı'na başvurdu. 4 milyon 351 bin 278'i konut sahibi ve 449 bin 681 bin işyeri sahibinin başvurduğu imar affı uygulamasında bugüne kadar 490 bin 923 yapı için "Yapı Kayıt Belgesi
" 605 yapı için de kat mülkiyeti tapusu verildi. Düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için e-Devlet üzerinden 8 Haziran'da başlayan başvurular devam ediyor. Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabilecek.