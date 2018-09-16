2. gezi provokasyonu

Türkiye
'de kaos çıkarmak isteyenler bu kez gözünü 40 gün sonra açılacak İstanbul
'un yeni havalimanına dikti. Gezi olayları ve 17-25 Aralık operasyonlarında hedef yapılan İstanbul'un yeni havalimanında açılışa sayılı günler kala provokatörler düğmeye bastı. İşçi kılığında havalimanına sızan terör örgütü mensupları ve Kandil vekilleri işçileri kışkırtarak eyleme zorluyor. KAOS ÇETESİ SAHNEDE
Yeni havalimanında provokasyon önceki gün başlatıldı. Sabah 06:30 sıralarında küçük bir grup işçinin eylemi akşam saatlerinde 3 bin kişiye çıkarıldı. İGA
'nın İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, öğle saatlerinde işçi temsilcilerini dinledi. Masaya işçilerin temsilcisi sıfatıyla TKP/ML Tikko üyesi Özkan Özkancı'nın oturması dikkat çekti. İGA taleplerin dikkate alınacağını bildirmesine rağmen işçi temsilcisi sıfatıyla masaya oturan örgüt mensupları provokasyona devam edecekleri mesajı verdi. HDP
'li vekiller Züleyha Gülüm ve Serpil Kemal Bay'ın da sabah saatlerinden itibaren koğuşlara giderek işçileri eylem için kışkırttığı öğrenildi. 405 KİŞİ SAHTE KİMLİKLE GELDİ
İstihbarat kaynaklarından alınan bilgilere göre, havalimanında işçi olmayan çoğu terör örgütüne üye 405 kişi sahte kimliklerle koğuşlara sızdı. Havalimanı şantiyesinde çalışan işçilerin kimliklerinin kopyalandığı, güvenlik noktalarından bu kimliklerle içeriye girdikleri tespit edildi. İşçileri "500-600 işçi öldü. Sesiniz niye çıkmıyor" diyerek provoke etmeye çalışanlar gözaltına alındı. İşçileri kışkırtanların büyük bölümünün DHKP-C, TKP/ ML terör örgütleri ile HDP'lilerden oluştuğu öğrenildi. SOSYAL MEDYADAN ALMANYA DA ÇIKTI
Havalimanında işçiler üzerinden yapılan provokasyon sosyal medyadan da destekleniyor. 'Köledeğiliz' diye hashtag açılarak olay kışkırtılmaya çalışılıyor. Bu etiketle atılan twitlerin yüzde 55'inin Türkiye dışından atılması da dikkat çekici. Önceki gün başlayıp gece boyu açılan etiketlere en büyük desteğin de Gezi Parkı eylemleri sırasında 3. Havalimanı'nın durdurulmasını isteyen Taksim Dayanışma Platformu üyeleri ile Almanya
'dan gelmesi meselenin işçi eylemi olmadığını kanıtlıyor. Yabancı haber ajansları da provokasyonu büyütmek için haberler geçiyor. 'İŞİMDEN ÇOK MEMNUNUM'
Havalimanı inşaatında 13 aydır çalışan işçi Kemal İlhan, bir arkadaşı vasıtasıyla havalimanında çalışmak için yönetime başvurduğunu söyledi. Başvurusu kabul olduktan sonra çok sevindiğini ve hemen İstanbul'a gelerek geçen yılın başında işe başladığını aktaran İlhan, işinden çok memnun olduğunu vurguladı. İlhan, "Buraya girmeden önce işsizdim. Mahalleden bir arkadaşım vasıtasıyla buraya geldim. 13 aydır buradayım. Temizlik, taşıma gibi işler yapıyorum. Ben buraya geldikten 5 ay sonra ailemi de getirdim" dedi. HAVAALANINDA ŞEHİR HAYATI
İGA
Havalimanları İnşaatı İdari İşler Müdürü Doğan Ayar, havalimanında 35 bin kişinin çalıştığını, 1.050 kişilik yemek ekibi ile günde 130 bin kişilik yemek çıkardıklarını söyledi. Yemeklerde kullanılan etlerin bizzat üstlenici firmanın ekipleri tarafından yerinde denetlendiğini dile getiren Ayar, yoğurdun mayasına bile bakıldığını, her ürün grubundan 2-3 ayrı tedarikçi firmanın bulunduğunu bildirdi. KURU TEMİZLEME BİLE VAR
Ayar, günlük 25 bin kişiye çamaşırhane hizmeti sunduklarını belirterek, "Çamaşır yıkama ve kuru temizleme hizmeti sunuyoruz. İşçiler, kendilerine verilen fileler içinde elbiseleri çamaşırhaneye getiriyor. Onlar kayıt altına alınıyor. Temizlenen ve yıkanan elbiseler kendilerine söylenen zamanda onlara geri veriliyor" dedi. Ayar, havalimanında 1.050 kişilik yemek ekibi olduğunu, 725 kişilik de temizlik personeli bulunduğunu kaydetti. Ayar, "Yemekhaneler, lokaller, kamplar ve diğer alanlarda 7 gün 24 saat temizlik hizmeti sunuluyor" diye konuştu. 40 KİŞİLİK MÖNÜ EKİBİ
40 kişilik bir menü ekipleri olduğunu söyleyen Ayar, "Bu ekipte doktor, veteriner, çevre ve gıda mühendisleri, kimyager, işçi temsilcileri ve diyetisyen var. Onların ortak kararları ile üretime uygun olan yemekler işçiye sunuluyor" dedi. İŞTE YALANLAR VE GERÇEKLER YALAN:
Bugüne kadar havalimanında 500 işçi öldü. GERÇEK:
Çalışmaların başladığı Mayıs 2015 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, sağlık sorunları ve trafik kazası vakalarının da yer aldığı olaylarda 27 işçi hayatını kaybetti. YALAN:
Maaşlar zamanında ödenmiyor. GERÇEK:
Havalimanında İGA işletmesi taşeronlarla çalışıyor. Taşeron şirketlere maaş ödemezse yüklenici firma olarak devreye giriliyor. İşçiye para ödemeyen taşeronların sözleşmesi fesh ediliyor YALAN:
Servisler işçi sayısına oranla yetersiz. GERÇEK:
İşçilerin kamplardan çalışma sahalarına, yemekhane ve konaklama alanlarına rahat gidip gelmeleri için 800 servis aracı bulunuyor. YALAN:
Koğuşlarda tahta kurusu var. GERÇEK:
725 temizlik personeli yemekhaneler, lokaller ve kamplarda 7 gün 24 saat temizlik hizmeti sunuyor YALAN:
Aç kalıyoruz, et yemekleri olmuyor. GERÇEK:
1.050 kişilik yemek ekibi ile günde 130 bin kişilik yemek çıkarılıyor. Yemeklerde markalı ürünler kullanılıyor YALAN:
Yaşam halatı olmadan, inşaata çıkarılıyoruz. Çalıştığımız alanda ambulans bulundurulmuyor. GERÇEK:
7 noktada biri tam teşekküllü olmak üzere revir var. 6 ambulans, 200 sağlık personeli görevde. YALAN:
İş güvenliği elemanları görev yapmıyor. GERÇEK:
563 iş güvenliği uzmanı ile 293 sağlık personeli sahada görev yapıyor.