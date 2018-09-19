Gelir arttı, yoksulluk azaldı

Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK
), 2017 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 12.7 artışla 21 bin 577 liraya çıktı. Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirleri içinde en yüksek payın, yüzde 48.9 ile maaşücret gelirine ait olduğu belirlendi. Bunu yüzde 19.7 ile sosyal transfer gelirleri, 19.6'la da müteşebbis gelirleri takip etti. 1.1 PUAN GERİLEDİ
Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 0.8 puan gerileyerek yüzde 13.5 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre ise yoksulluk oranı ise 1.1 puan azalarak yüzde 20.1 oldu. Tek kişilik hane halklarının yoksulluk oranı göre 0.7 puan düşüşle yüzde 8.2, çocuğu olmayan hane halklarının yoksulluk oranı 0.2 puan gerileyerek yüzde 3.8, çocuğu olan hane halklarının yoksulluk oranı ise 0.9 puan düşüşle yüzde 17 olarak gerçekleşti.