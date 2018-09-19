Rusya’ya yatırım atağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
arasındaki tarihi ilişkiler karşılıklı olarak milyonlarca dolarlık yeni yatırımların önünü açtı. Akkuyu Nükleer Santrali
inşaatının Rusya'ya verilmesiyle başlayan sıcak temas, Türk Akımı ve son olarak imzalanan S400 anlaşmasıyla zirve yaptı. İki ülke arasındaki bu yakınlaşma nedeniyle Rusya'da doğrudan yatırımı 8 milyar doları bulunan 3 bin civarındaki Türk firması, ülkede önemli ihaleleri kazanarak, yatırım izinleri almaya başladı. ÜLKEYİ İNŞA EDİYORUZ
ESTA Construction, Mercedes Benz'in Rusya'daki 100 milyon dolarlık ilk ve tek fabrika ihalesini kazandı. Yıldızlar Entegre, gelişen ilişkiler sonrasında bin kişiye istihdam sağlayacak MDF fabrikasının yatırım iznini aldı. Atlasglobal ise ülkeden en çok turist
taşıyan şirket oldu. Rönesans Holding de, ülkede taahhüt ve inşaat alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Şirket, son olarak St. Petersburg'da inşa ettiği ve tamamlandığında Gazprom'un genel merkezi olacak 87 katlı Lakhta Center projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. FİRMA SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ
Rusya'da 3 bin dolayında Türk şirketi faaliyet gösteriyor.
5 milyon doların üstünde yatırımı olan Türk şirketlerinin sayısı ise 500'ün üstünde.
Sovyet Rusya'nın dağılmasının ardından bugüne kadar ülkede 37 milyar dolara yaklaşan taahhüt işi yapıldı.
Şoçi Olimpiyatları'nın altyapı projelerinde Türkler aktif rol oynadı.
20 milyar dolarlık Mersin Akkuyu
ihalesi Ruslara verildi.
Rus bankası Sberbank, Denizbank'ı bir kalemde 3.6 milyar dolar ödeyerek satın aldı.
Rusya'dan özellikle Antalya
bölgesine gelen 3.5 milyon dolayındaki Rus turist turizm sektörünün can damarı konumunda. İŞKUR
verilerine göre son beş yılda İŞKUR aracılığı ile Rusya'ya 81 bin civarında işçi gönderildi.