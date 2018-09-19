TOKİ’nin 'yüzde 24 indirim kampanyası' başlıyor

TOKİ tarafından konut ve işyeri alıcılarına yönelik bu yıl ikincisi yapılacak yüzde 24 indirim kampanyası cuma günü başlıyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve işyeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için bu yıl ikincisini yapacakları yüzde 24 indirim kampanyasının cuma günü başlayacağını söyledi.

İNDİRİM ORANI YÜZDE 24'E ÇIKTI

Her yıl yapılan indirim kampanyasında, borcunu peşin ödeyen vatandaşlar için yüzde 20 indirim uyguladıklarını söyleyen Turan, cuma günü başlayacak olan kampanyada indirim oranı yüzde 24'e çıkardıklarını belirtti.

SON BAŞVURU 19 EKİM

Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21 Eylül – 18 Ekim tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini dile getirerek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" dedi.

ESNEK ÖDEME İLE YÜZDE 24 İNDİRİM

Bu yıl ikincisini düzenledikleri indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayan Turan, "Yüzde 24 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 24 indirim kampanyasından faydalanabilecek" ifadelerini kullandı.

KAMPANYADAN YARARLANMA ŞARTLARI

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini vurgulayan Turan, "Kampanyamızdan, satışları 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dâhil edilmemiştir" dedi.

Kampanyaların belirli prosedürlere ve vatandaşların durumuna göre yapıldığını ifade eden Turan, "Yaz aylarında indirim kampanyası yaptığımızda birçok vatandaşımız köyünde oluyor, tatilde oluyor. Bunun için indirim kampanyamızı bahar ayında yapıyoruz" diye konuştu.

KAMPANYADAN YAKLAŞIK 192 BİN KONUT YARARLANACAK

Kampanyadan yaklaşık 192 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanacağını belirten Turan, kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabileceklerini de söyledi.