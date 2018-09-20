Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde daha önce Orta Vadeli Program olarak açıklanan 'Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

"Bugün burada Türkiye'nin 2019-2021 yılları arasında Ekonomi programının ötesinde bir politikalar değişminin lansmanı için bir aradayız. Tüm dünya şu konuda hem fikir, Türkiye 2002-2013 yılları arasında ekonomide bir başarı hikayesi yazmış ve tüm dünyanın takdirini kazanmış ekonomik bir oyuncudur. Bu programın ismine Yeni Ekonomi Programı dedik, Türkiye'mizin çok kıymetli paydaşlarının bir araya gelerek oluşturduğu bu program, birçok paydaşın katkı vererek oluşturduğu ilk defa bu düzeyde bir program oldu."

Bakan Albayrak canlı yayında açıkladı! İşte 'Yeni Ekonomi Programı'

7 MİLYON YENİ İSTİHDAM OLUŞTU

"2002-2013 Türkiye ekonomisi 2002'den 2013'e kadar birçok önemli adımlar atıldı. 3600 dolar olan kişi başı gelir 3 katı arttı. 7 milyon yeni istihdam oluştu. İhracatımız 4 kat arttı. Reyting kuruluşları ülkemizi yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmıştı. Ancak Mayıs ayı sonunda Gezi Olayları, 17-25 Aralık'ta yaşananlar risklerle birlikte 15 Temmuz darbe girişimi hayata geçti. Siyasi istikrar ve ekonomimizi de etkiledi. Tüm süreçler siyasi istikrar ve demokrasiyi korumak için hep millete gittik. Nihayet halkımızdan çok güçlü getiri aldık. "

3 ANA TEMEL: DENGELENME DİSİPLİN VE DEĞİŞİM "Ekonomik yaptırımların siyasi olarak hedef alınan dönemden geçiyoruz. 10 Ağustos'ta da böyle bir dönemden geçtik. Milletimizden aldığımız yetkiyle bu güçlü programı hayata geçireceğiz. Tedbirleri hep beraber hayata geçireceğiz. Ekonomimizin güçlü ve zayıf yanlarını biliyoruz. İşte Yeni Ekonomi Programı'nın da bunları içeren bir program olduğunu söylemeliyiz. 3 ana temel üzerine; dengelenme, disiplin ve değişim sürecinden oluşturduk. Bu yıldan başlayarak 2019-2021 döneminde ekonomik bir dengelenme yaşacağımız bir süreç olacak."

İHALESİ BAŞLAMAMIŞ PROJELER ASKIYA ALINACAK

"Enflasyonla topyekün mücadele programı başlayacak. Enflasyonu yüzde 6'ya indireceğiz. Temel amacımız büyümeyi sağlam temeller üzerine kurmak. İhalesi başlamamış projeler askıya alınacak. İstihdam önemli başlıklarımızdan bir tanesidir. 2021'e kadar 2 milyon yeni istihdam oluşturacağız. Merkez Bankası elindeki tüm araçları kullanacak. 76 milyar TL tasarruf ve gelir artırıcı önlemler başlayacak. Kamu alacaklarına ilişkin yeni yapılandırma olmayacak . Yeni Ekonomi Programı (YEP) beş temel alandaki hedeflerimiz ve tedbirler üzerine kurguladık. Bu alanlar enflasyon, kamu maliyesi istihdam ve cari açık ile bankacılık ve reel sektör alanları oldu."

İşsizlik hedefleri: 2018'de %11,3 - 2019'da 12,1 - 2020'de %11,9

Enflasyon hedefleri: 2018'de %20,8 - 2019'da %15,9 - 2020'de %9,8

Büyüme hedefleri: 2018'de %3,8 -2019'da %2,3 - 2020'de %2,7

"7 milyon yeni istihdam oluştu"

"BÜYÜMEYİ SÜRDÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR ÇİZGİYE OTURTACAĞIZ"

Disiplinden temel kastımız dengelenme sürecinin kamu maliyesindeki disiplin ile dengelenmesidir. Değişimde temel hedefimiz yapacağımız her politika değişiminde ihracatın artmasını sağlayacak katma değerli alanlara yoğunlaşmaktır. Hayata geçireceğimiz politikalarla büyümeyi sürdürülebilir ve sağlıklı bir çizgiye oturtacağız. Programımızı 5 temel hedef ve tedbirler üzerine kurguladık. Bu alanlar enflasyon, kamu maliyesi, istihdam ve cari açıkla bankacılık ve reel sektör alanları oldu.

"İktisadi ve mali tedbirleri Hükümet uygulamaya koyacak"