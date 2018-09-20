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Bakan Albayrak 'yi bugün açıklıyor

piyasaların beklediği () bugün açıklıyor. Açıklayacağı OVP öncesi dün TÜSİAD, DEİK, ve MÜSİAD heyetleri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Bakan Albayrak OVP'yi bugün açıklıyor
İş dünyasının ve piyasaların merakla beklediği () bugün açıklanıyor. tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde açıklanacak programla Türkiye'nin üç yıllık haritası belli olacak. 2019- 2022 yıllarını kapsayacak OVP'ye ilişkin iyimser beklentiler borsa ve döviz kurlarına da yansıdı. TL, dolar karşısında yüzde 2.5 değer kazanarak 6.24 TL'nin de altına indi.

Euro karşısında da TL yüzde 2.2 değer kazandı. Borsa İstanbul ise özellikle bankacılık endeksinin yüzde 5 artmasının da etkisiyle günü bin 716 puan yükselişle 96 bin 603 puandan kapattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklayacağı öncesi Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD), DEİK ve MÜSİAD yönetimleri ile önemli toplantılar gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmelerde de, Türkiye ekonomisinin içinden geçmekte olduğu zorlu dönemde, kısa vadede alınabilecek tedbirler ile orta-uzun vadeli hedef ve politikalar konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

piyasalar
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Bakan Albayrak OVP'yi bugün açıklıyor
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