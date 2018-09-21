Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni bir başarı hikayesi yazacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak A Para - A Haber ortak yayınında yeni ekonomik politikaye dair soruları yanıtladı. Albayrak daha sonra twitter hesabından yaptığı açıklamada 'yeni bir başarı hikayesi yazacağız' ifadelerini kullandı.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Para, A Haber ve CNN Türk ortak yayınında Yeni Ekonomik Program'a (YEP) ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları;

Önemli alt başlıklarla desteklenmiş güçlü bir programı dünyaya anons ettiklerini bildiren Albayrak, bunun önemli bir sacayağının da enflasyon olduğunu aktardı.

Albayrak, enflasyona ilişkin bir eylem, aksiyon stratejisinin hayata geçirileceğine işaret ederek, "Yakın dönem içinde toplumun tüm paydaşlarını da içine alacak şekilde, sadece kamu, özel sektör ve STK ayakları değil, vatandaş da dahil toplumun tüm kesimini işin içine katarak bir toplumsal enflasyonla mücadele aksiyon stratejisi uygulayacağız." diye konuştu.

Küresel ve bölgesel sıkıntıların yaşandığı böyle bir iklimde enflasyonun, gündemden çıkarılarak tekrar aşağı yönlü patikaya taşınması gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Tüm bu perspektifte, güçlü, uyumlu, koordineli bir enflasyonla mücadele sürecini başlatıyoruz. Son dönemdeki dalgalanmaların oluşturduğu enflasyon etkisi minimize edilecek. Enflasyon, ekimden itibaren artık normalize olup, yıl sonuna kadar düşüş trendine doğru toparlanmaya başlayacak. Güçlü politik, mali ve parasal politikalarla 2019 yılı itibarıyla enflasyonda ciddi bir iyileşme görmeye başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.