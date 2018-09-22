‘Yerel para ile ticarete açığız’

Hindistan Türkiye
Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, ülkesiyle Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi gerektiğini vurgulayarak, bunu gerçekleştirmek için yerel para birimi ile ticaretin sağlanabileceğine işaret etti. SABAH'a konuşan Bhattacharyya, Türkiye'nin büyük bir güç olduğunu belirterek, "İkili ortaklığımıza büyük önem veriyoruz. İki ülke arasında ticaret heyetlerin ziyareti ve yeni yatırımlar konusunda bir artış gördük. İnanıyorum ki, iki ülke arasındaki potansiyel çok daha büyük" dedi. DİKKAT ÇEKİYOR
Türk ekonomisinin büyüklüğü ve dinamizminin dikkat çektiğini vurgulayan Bhattacharyya, "Türkiye, sürdürülebilir büyüme ve gelişme konusunda hazırdır. Türk ekonomisinin uzun vadedeki potansiyelinden eminim. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan
ikili ticaret konusunda 2020 hedefini 10 milyar dolar olarak belirlemişlerdi. Yerel para birimi ile ticaret yapma konusunda açığız" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Hintli turist
ler için önemli bir turizm merkezi haline geldiğinin altını çizen Bhattacharyya, "Türkiye'de film çekimi yapılması ve Bollywood film ödülü törenlerine ülkenizin ev sahipliği yapması turist sayısını artırır" dedi.