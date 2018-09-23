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’nin tarifesi kendi şirketlerini vurdu

ENGİN TUNÇ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018
ABD’nin Çin tarifesi kendi şirketlerini vurdu
'nin önümüzdeki hafta 'e karşı başlatacağı 200 milyar dolarlık yeni gümrük tarifesi kendi teknoloji şirketlerini vurdu. ABD'de akıllı televizyon üretimi gerçekleştiren Element Electronics, tarifelerin merkezli Winnsboro firması için felakete yol açabileceğini açıkladı. Şirketin danışmanı David Baer, "ABD hükümetinin Güney Carolina tesisimizi kapatmaya niyetli olduğuna inanamıyorum" dedi.

FİRMALAR İSYAN ETTİ
İthal parçalardan bilgisayarları birleştiren ABD şirketleri de aynı problemle karşı karşıya kaldı. Massachusetts ve 'da montaj tesislerini işleten Dell, tarifelerin firmaya ve çalışanlarına ciddi zarar verebileceğini açıkladı. CyberPowerPC şirketi yetkilileri de ay başında ABD Ticaret Temsilciliği'ne dava açtıklarını belirterek, "Bu tarifeler tüm ürünlerimizin maliyetini artıracak ve artık rekabet edemez hale geleceğiz. Yeni uygulama şirketimizin hayatta kalma ihtimalinin en büyük tehdidi" diye konuştu. Vanderbilt Üniversitesi'nde Ekonomi Profesörü olan Eric Bond ise, "Ara mallarla ilgili tarifeler nihai mal üreticilerine zarar verecek" dedi.
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ABD’nin Çin tarifesi kendi şirketlerini vurdu
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