İsrail 45 ülkenin telefonuna sızmış!

İsrail
li bir firmanın ürettiği 'Pegasus' adlı casus uygulamanın, 45 ülkede birçok akıllı telefonu etkilediği iddia edildi. Citizen Lab, Pegasus uygulamasıyla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. 36 ülkeye satılan sistemin 45 ülkeyi etkilediği öne sürülürken, listede Türkiye
de bulunuyor. Pegasus, kısa mesaj içerikleri, tarayıcı geçmişi verileri, WhatsApp çağrıları ve mesajları, Gmail, Facebook, Skype, Viber ve Twitter'dan gelen değerli verileri alabiliyor. İddiaya göre, Pegasus akıllı cihazların kamera ve mikrofonunu da kontrol edebiliyor. Pegasus'un tuş kilidini aktif edebildiği de belirtildi. İsrailli şirket ise iddiaları yalanladı.