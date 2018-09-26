Polis son kez uyardı! Yolculara 108 tl ceza kesilecek

Bursa Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla kolları sıvadı. Ekipler son aylarda meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazalarının ardından harekete geçti. Mecburi olmasına rağmen yolcuların takmadığı emniyet kemerinin önemine vurgu yapan ekipler Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekleyerek bütün otobüsleri durdurdu. Otobüslerin içine girerek yolcuları emniyet kemeri konusunda uyaran trafik polisinin bu uygulaması yolculardan tam not aldı.