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son kez uyardı! Yolculara 108 tl ceza kesilecek

Bursa'da trafik leri Türkiye'de ender görülen bir uygulamaya imza attı. Bursa Şehirlerarası Otobüs Teminali'nde çalışma yapan ekipler; otobüslerde seyahat eden yolcuların da kemer takıp takmadıklarını kontrol etti. Kemer takmayan yolcular son kez uyarılırken, bir sonraki uygulamada 108 lira ceza kesileceği belirtildi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 12:19
Polis son kez uyardı! Yolculara 108 tl ceza kesilecek

Bursa Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla kolları sıvadı. Ekipler son aylarda meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazalarının ardından harekete geçti. Mecburi olmasına rağmen yolcuların takmadığı emniyet kemerinin önemine vurgu yapan ekipler Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekleyerek bütün otobüsleri durdurdu. Otobüslerin içine girerek yolcuları emniyet kemeri konusunda uyaran trafik inin bu uygulaması yolculardan tam not aldı.

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Polis son kez uyardı! Yolculara 108 tl ceza kesilecek
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