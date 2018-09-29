İşletme ve iktisat eridi

ÖSYM
'nin önbilgi vermek için geçen ay yayınladıgı program ve kontenjan kılavuzuna göre bu yıl açıköğretim ve uzaktan öğretim dâhil toplam 1 milyon 37 binden fazla kontenjan adayları bekliyor. Geçen yıla göre lisansta 6 bin, önlisansta ise 60 binlik bir azalma var. Kontenjanını en çok 'uluslararası ticaret ve finans' arttırdı. Bu yıl iş dünyasının ihtiyaçları ve kamudaki talep dikkate alınarak oluşturulan kontenjanlarda bazı bölümlerde ciddi azaltmalar yapıldı. Özellikle işletme
, iktisat, halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler gibi sektörde ihtiyaç fazlası olan lisans programlarının kontenjanları yüzde 25 düşürüldü. Talep gören bölümlerde ise kontenjanlar artırıldı. Bu yıl toplam 116 lisans programının kontenjanları düşürüldü. İşletme bölümünün geçen yıl 22 bin 243 olan kontenjanı yüzde 25 azaltılarak 16 bin 660'a düşürüldü. İktisatta kontenjanlar 17 binlerden 14 bine indirilerek yüzde 20'lik bir düşüş yapıldı. ÖĞRETMENLİKLER DE AZALDI
Kontenjanlar birçok branştaki öğretmenlik bölümlerinde de düşürüldü. Okul öncesi öğretmenliği 6 bin 261'den 6 bin 5'e, Sınıf öğretmenligi 5 bin 905'ten 5 bin 587'ye indirildi. Fen bilgisi öğretmenliği programında yüzde 24'lük bir kontenjan azaltılması yapıldı. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği kontenjanlarında da yüzde 20'lik bir düşüş oldu. TIPTA BİN YENİ KONTENJAN
Hem adaylar hem de sektörden çok talep gören geleneksel bölümlerde ise kontenjanlar arttı. Tıp'ta kontenjanlar yüzde 7'den fazla artırılarak 13 bin 642'den 14 bin 643'e çıkarıldı. Diş hekimliğinde yüzde 31'lik artış yapılarak geçen yıl 4 bin 635 olan kontenjanlar 6 bin 104 olarak belirlendi. Eczacılığın 2 bin 608 olan kontenjanı 3 bin 336 oldu. Rekor artış uluslararası ticaret ve finans bölümlerinde gerçekleşti. Geçen yıl 130 olan kontenjan yüzde 800'lük artırılarak bin 212'ye çıkarıldı. Sektörde talep gören tekstil ve moda tasarımında yüzde 230, tekstil mühendisliği kontenjanında yüzde 45 artış yapıldı. Afet yönetiminin kontenjanı 586'dan 953'e, Genetik ve yaşam bilimlerinin kontenjanı da 20'den 40'a çıkarıldı.