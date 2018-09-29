Özel okullarda kırtasiye ve yemek 7 bin lirayı geçti

Bu yıl özel okullar
da eğitimden çok kırtasiye ve yemek ücretleri aileleri çileden çıkardı. Özel okulların eğitim ücretlerine geçen yıla göre yüzde 10-15 arası zam
gelirken, rakamlar bazı okullarda yıllık 60 bin lirayı geçti. Kur nedeniyle özellikle ithal edilen yabancı dil kitaplarının yer aldığı kırtasiye kaleminde ise zamlar yüzde 40'a kadar çıktı. Buna bağlı olarak okul kıyafeti hariç en düşük kırtasiye ücreti ortalaması 2 bin lirayı buldu. Gıda fiyatlarına gelen zamlar ise yemek ücretlerini yükseltti. 4 yaş anaokulu öğrencisinin dahi yemek ücreti 5 bin lirayı geçti. KURDAKI ARTIŞ TAMAMEN YANSITILMIYOR
Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, kur ve gıdaya gelen zamlar nedeniyle geçen yıla göre fiyatların yüzde 20 ila 40 arasında arttığını söyledi. Bu zamlarla birlikte geçen yıl bin 500 lira olan ortalama kırtasiye masrafının bu yıl en az 2 bin lira olduğunu dile getiren Dal, gelen zamların mecburen fiyatlara yansıtıldığını söyledi. Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdet Şendil ise, basit kırtasiye masraflarının 600 lirayı geçmediğini ithal kitapların fiyatları yükselttiğini ifade etti. "Kurdaki artış aynen yansıtılsaydı geçen yıla göre yüzde 50 zam kaçınılmazdı ama hem tedarikçi hem aracı hem de perakendeci azami fedakarlık gösterip fiyatları olabildiğince aşağıda tutmaya çalıştığını ifade etti. Okulların anlaştığı kırtasiyelerde bazen rakamlar piyasanın 2-3 katı bile olabiliyor. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrenci, 25 bin perakendeci kırtasiye var. Kırtasiye pazarının büyüklüğü yaklaşık 20 milyar lira. Sektörün yüzde 70'i ithal ürünlerden oluşuyor. Kırtasiye firmaları sezon boyunca okul yöneticilerine ve öğretmenlere ürün tanıtımı yapıyor. ÖZEL OKUL FIYATLARI 60 BIN LIRAYI AŞTI
BU yıl gelen zamlarla birlikte özel okul fiyatları da dudak uçuklattı. Okul fiyatları 16 bin 500 lira ila 62 bin lira arasında değişirken bazı okullar tepki çekmemek adına rakamlarını 'KDV
hariç' olarak ilan etti. Rakamlar büyükşehirlerdeki okullarda katlandı. 60 bin liranın üzerinde eğitim ücreti olan bir okulda bir öğrencinin yıllık eğitim maliyeti yemek, kıyafet, kırtasiye ve servis ile birlikte 80 bin liraya kadar çıkıyor. Bir öğrencinin sadece 5 yılda eğitim masrafı, öngörülen zamlarla birlikte 450 bin lirayı buluyor.