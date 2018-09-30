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Cep’ten konuşmada faturalar düşüyor

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Cep’ten konuşmada faturalar düşüyor
Bilgi Teknolojileri ve , cep telefonundan arama ücretlerini ve yoğun şikayet konusu olan açma-kapama tarifelerini indirdi. 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek. ve İletişim Kurulu, mobil elektronik haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesini belirledi. Buna göre, dakikası 90 kuruş olan cep telefonu arama ücreti, 1 Ocak 2019'dan itibaren 56,7 kuruşa düşürüldü. Daha önce yine 90 kuruş olarak ücretlendirilen 1 kısa mesajın ücreti ise 40,75 kuruş olarak yeniden belirlendi.

AÇMA-KAPAMADA SINIR 25 TL
Kurul ayrıca son zamanlarda tüketicilerin yoğun şikayeti nedeniyle "açma kapama" ücretine de sınır getirdi. Karar gereğince bir takvim yılındaki ilk işlemin ücretsiz olduğu açma kapama için operatörler tarafından mevcut durumda 29,90 lira alınırken, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulamayla bu rakam yüzde 20 düşürüldü. Uygulama kapsamında, "açma kapama" için işlem başına en çok 25 lira ücret alınacak.
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Cep’ten konuşmada faturalar düşüyor
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