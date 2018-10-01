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İhracat rakamları açıklandı! Rekor kırıldı...

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı. İhracat eylül ayında yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolar oldu. Yıllık ihracat ise 165,1 milyar dolar ile yeni tarihi zirvesini gördü

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 11:16
İhracat rakamları açıklandı! Rekor kırıldı...

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı. İhracat eylül ayında yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolar oldu. Yıllık ihracat ise 165,1 milyar dolar ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayı ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

"Eylül yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaştı. Bu, tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı. Yıllıklandırılmış ihracatımız 165,1 milyar dolara ulaşarak yeni bir zirveyi görmüştür." dedi

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı! Rekor kırıldı...

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İhracat rakamları açıklandı! Rekor kırıldı...
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