‘Türkiye-ABD arasındaki ticaret eşitlenir’

NEW York'ta Empire State binasının yanı başında bulunan Türkiye Ticaret Merkezi (TTM), ABD'de faaliyet göstermek isteyen birçok Türk firmasını Amerika
lılarla buluşturmaya devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle
, ABD'de faaliyet göstermek isteyen tüm Türk firmalarının TTM ile irtibata geçerek, bu süreci daha hızlı ve kolay gerçekleştirebileceğini söyledi. Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının ikili ticareti etkilemeyeceğini belirten Gülle, "Son 10 yıldaki ihracat ve ithalat değerlerine bakıldığında iki ülke arasında ideal bir ticaret dengesi var. Birkaç sene sonra ihracat ve ithalat eşitlenir" diye konuştu. SUNUM ODALARI
TTM'lerin üretim, showroom ve depolardan oluştuğunu söyleyen Gülle, "Bu 10 katlı binanın 6'sı ticaret merkezine ait. Talep arttıkça bize ait olan kat sayısı da artıyor. Biz firmalara üretim, showroom ve depo imkânı sunuyoruz. Depoların sayesinde müşteriye anında teslimat sağlanıyor" dedi. Gülle, Türk firmalarının ABD'li müşterilere sunum yapmaları için TTM'de bir organizasyon merkezi yapılacağını belirterek, firmalardan söz konusu merkezde bir ücret alınmayacağının altını çizdi. Türk firmalarını ABD piyasasına kazandırmak için yerel avukat ve muhasebe ile çalıştıklarını belirten Gülle, TTM'lerde perakende satış yapılmadığını, müşteriye özel hizmet sunulduğunu ve internet üzerinden satışların gerçekleşmesi için firmaların teşvik edildiğini vurguladı. TÜRK TEKNOLOJİSİ AMERİKA'DA EV
tekstilinden halıya birçok sektördeki Türk firmalarının Amerika'da faaliyet göstermelerini teşvik eden TTM'lerin bir yenisi aralık ayında San Francisco
'da açılacak. Türkiye, San Francisco'daki TTM'yi bilişime adayarak, Türk teknoloji firmalarını ABD'li firmalarla buluşturacak.