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'den fışkırdı: Tek seferde 700 kasa

Bartın ile Zonguldak arasında ava çıkan çılar tam 700 kasa yakaladı. lar ağları tekneye alırken zor anlar yaşarken binlerce palamut sonrası teknede yer kalmadı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018 16:38
Karadeniz'den palamut fışkırdı: Tek seferde 700 kasa

İstanbul Boğazı'ndan geçerek 'e açılan Tekirdağlı çıların teknesi la doldu taştı. teknesi balıkçılar tarafından saniye saniye kaydedildi.

TEKNEDE YER KALMADI

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinden balıkçı tekneleriyle yola çıkıp, Karadeniz'e açılan balıkçılar tonlarca palamut yakaladı. Denizden çekilen ağlar palamutla doldu taştı. Balıkçılar ağları tekneye alırken zor anlar yaşadı. Balıkçılar, tamamı palamutla dolup taşan teknede balıkları koyacak yer bulamadı.

700 KASA PALAMUT YAKALADI

Ağaların tekneye çekilmesi ve teknede dolup taşan palamutların kasalara alınması amatör kameralarca saniye saniye kaydedildi.Palamutların kasalara alınması ile birlikte ortalama 700 kasa palamut yakalanmış oldu.

Konu hakkında açıklamada bulunan kaptan İdris Şeremet, "Bunları biz Karadeniz'de tuttuk. Bartın ile Zonguldak arasında bu seferde 700 kasa palamut tuttuk. Karadeniz'de palamut yüzleri güldürüyor" dedi.

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Karadeniz'den palamut fışkırdı: Tek seferde 700 kasa
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