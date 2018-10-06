Konkordato şantajı

Ekmekte yaşanan fırsatçılık ve zam
tartışmalarına şimdi de konkordato
tehdidi eklendi. Ankara ve İstanbul
'da valiliklerin girişimiyle zamların geri alınmasının ardından fırıncılar, "Ekmeği ya 2 TL'den satarız ya da üretimi durdurup, organize şekilde konkordato başvurusu yaparız" demeye başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren fırınların elektrik ya da doğalgaz ile faaliyet gösterdiğini ifade eden fırıncılar, sosyal medyada açtıkları ortak hesaplar üzerinden maliyet kalemlerini de paylaştılar.
Kendilerinin de konkordato ilan etme haklarının bulunduğunu belirten fırıncılar, kasımda çok sayıda üreticinin bu yola başvuracağını ifade etti. Ekmek Sanayicileri Sendikası da yaptığı açıklamada ay sonunda ekmeği 2 TL'den satacaklarını duyurdu. ETKİN MÜCADELE VAR
Kamu kurumlarının fırsatçı fırıncılarla mücadelesi ise tam gaz sürüyor. Ankara'dan sonra birçok ilde 1.50 TL'ye çıkan ekmeğin fiyatı geri alındı. İstanbul Valisi Vasip Şahin
de konuyla ilgili açıklama yaparak, "250 gram ekmek 1.25 TL. 200 gram ekmek 1 TL olarak satılacak. Fiyatta değişiklik yok. İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlar da ekmeği 1.50 TL'ye satamayacak" dedi. Açıklamanın ardından fırıncıların bir kısmı fiyatını geri çekerken, diğer kısmı zamda ısrarlı. KONUM ATIN FIRSATÇIYI YAKALATIN
İstanbul'daki bazı belediye ve
zabıta ekiplerinin ise
fırsatçılarla mücadelede
teknolojiyi de etkin
kullandığı görülüyor.
Ekmek fiyatlarını
kontrol etmek için
İBB'nin Beyaz Masa
uygulaması devreye
girdi. "Ekmeği 1 lira
25 kuruşun üstünde
satan yerleri cep
telefonunuzdan konum
atarak ihbar edin"
açıklaması yapıldı. YASALAR İMKÂN TANIYOR
Konkordato borçlu ve alacaklı arasında ya borcun bir miktarının silinmesi ya da vadenin ertelenmesi için yapılan anlaşma. Konkordato şirketleri iflastan korumak için düşünülse de yasal olarak memurdan fırıncıya her borçlu bu haktan yararlanabiliyor.