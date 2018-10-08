Yatırımcı rotayı değiştirmedi

Türkiye
ekonomisine yönelik spekülatif ataklar püskürtülürken, reel sektörün gücünü kırmaya yönelik operasyonlara inat yatırımcı
lar Türkiye'ye duydukları güveni bir kez daha sergileyerek rotayı değiştirmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın "Türkiye'nin geleceğine güvenin" mesajının sonuçları haziran, temmuz, ağustos verilerine yansıdı. Saldırıların en yoğun yaşandığı son üç aylık dönemde 33.2 milyar liralık sabit yatırım için bin 840 teşvik belgesi verildi. Başkan Erdoğan'ın "Türkiye'ye bugün yatırım yapanlar, yarın en çok karlı çıkanlar olacaktır" sözü sermayenin güvencesi oldu.