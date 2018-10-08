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rotayı değiştirmedi

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018
Yatırımcı rotayı değiştirmedi
ekonomisine yönelik spekülatif ataklar püskürtülürken, reel sektörün gücünü kırmaya yönelik operasyonlara inat lar Türkiye'ye duydukları güveni bir kez daha sergileyerek rotayı değiştirmedi. Başkan 'ın "Türkiye'nin geleceğine güvenin" mesajının sonuçları haziran, temmuz, ağustos verilerine yansıdı. Saldırıların en yoğun yaşandığı son üç aylık dönemde 33.2 milyar liralık sabit yatırım için bin 840 teşvik belgesi verildi. Başkan Erdoğan'ın "Türkiye'ye bugün yatırım yapanlar, yarın en çok karlı çıkanlar olacaktır" sözü sermayenin güvencesi oldu.
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Yatırımcı rotayı değiştirmedi
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