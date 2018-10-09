O isimler değerlendirdi... Vatandaşa neler getirecek?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli A Haber canlı yayınında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı değerlendirdi. Bakan Pakdemirli, "Tüketiciye değen noktalarda, maliyeti artıran noktalarda, önemli maliyet kalemlerinde indirimlerimiz olmuştu. Hem de bunların devamını getirmek anlamında, hem de tüketici sepetine değen ürünlere ne yapabiliriz anlamında da yoğun çalışma yapıyoruz. Bu program bize de fırsat oldu."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı değerlendirdi

"FİYAT BELİRLEME ALIŞKANLIKLARINDAKİ BOZULMAYI NÖTRALİZE EDECEK"

Prof. Dr Kerem Alkin ise, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın orkestrasyonunda çok önemli bir süreç yürütülüyor. Bu önemli paket yüzde 10'luk bir şoklama ile bir kere fiyat belirleme alışkanlıklarındaki bozulmaya bir anda nötralize edecek bir adımdır" dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı değerlendirdi

"FİYATLARIN AŞAĞI ÇEKİLMESİ HALİNDEKİ KARARLILIĞIN SÜRMESİ HALİNDE..."

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz, "En önemlisi programa salonun verdiği tepki ve enerji çok önemliydi. İlk günden Enflasyonla Mücadele Programı'na kredi verildi. Önümüzdeki dönemde, bunu artırma noktasında alınan tedbirlerin devamının sürmesinin gerektiğini düşünüyorum. Zincir marketler ve diğer fiyatların aşağı çekilmesi halindeki kararlılığın sürmesi halinde ben bu paketin başarılı olacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz, Enflasyonla Topyekün Mücadele Program'nı değerlendirdi.

"YERLİ ÜRETİMİN DESTEKLENECEĞİ VURGUSU ÖNEMLİYDİ"

Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Türkiye Kazanacak ve Topyekün sözündeki ay yıldız benim çok dikkatimi çekti. Bakanlarda çok önemliydi, özellikle Bakan Varank'ın orada olması ve teknoloji yatırımlarının artacağı yönünde açıklamaları, arge açıklamaları yerli üretimin destekleneceğini vurgulaması önemliydi"

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Enflasyonla Topyekün Mücadele Program'nı değerlendirdi