Abu Dabi’de Türk bayrağını dalgalandırıyor

Rixos Hotels
, Abu Dabi
'nin Saadiyat Adası'nda Birleşik Arap Emirlikleri
'ndeki dördüncü oteli Rixos Saadiyat Island
'ı açtı. Otel, Abu Dabi'nin her şey dahil (HD) ilk ve tek lüks resortu oldu. Türkiye'de turizme yatırım yapan en büyük grup olduklarını ve dünyada markalarına olan talebin gün geçtikçe arttığını belirten Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince
"Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki varlığımızı güçlendirmiş olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Ultra lüksü, mutfakta yenilikçiliği ve en yüksek hizmet standartlarını sunan tam entegre bir tesisin nasıl oluşturulacağını dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerimize göstermeyi umuyoruz" dedi. Oteli Singapurlu fon olmak üzere iki yatırım ortağıyla beraber 300 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirdiklerini belirten Fettah Tamince, şunları söyledi: "Birleşik Arap Emirlikleri turizm altyapısı için son 10 yılda 100 milyar dolar yatırım yaptı. Saadiyat Adası'na da büyük önem veriyorlar. Doğal yaşamın korunmasına dikkat ediyorlar. Biz de Türk turizmcilerin en iyi olduğu her şey dahil sistemini burada uygulamaya karar verdik." MARKA İHRAÇ ETMEK ÖNEMLİ
Rixos olarak dünyada güçlü bir Türk markası olduklarını belirten Tamince, marka olmanın ve marka ihraç etmenin önemine ve ülke ekonomisine katkılarına vurgu yaptı. Tamince, "Gittiğimiz her ülkeye Türk tasarımcıları, Türk markaları ve ürünlerini, Türk misafirperliğini, hizmet kalitesini ve işgücünü yanımızda taşıyoruz. Ülkemizin bayrağını gururla dalgalandırıyoruz" diye konuştu. Rixos Saadiyat Island, Abu Dabi'nin tüm cazibe merkezlerine 30 dakikadan az 0mesafede yer alıyor.