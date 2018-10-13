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Üniversiteyi yarıda bırakıp bu işe başladı!

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018 12:36
Üniversiteyi yarıda bırakıp bu işe başladı!

'ta yaşayan 23 yaşındaki , 2 yıl önce üniversiteyi yarıda bırakarak kurduğu çiftlikte kendi sürüsüne çobanlık yapmaya başladı. Rusya'dan soğuya dayanıklı Romanov cinsi koyun getiren Çitil, 300 anaç koyuna ulaşmayı hedefliyor.

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Üniversiteyi yarıda bırakıp bu işe başladı!
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