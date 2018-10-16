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Folkart’tan ’e 850 milyonluk proje

LEVENT SÖKMEN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
Folkart’tan İzmir’e 850 milyonluk proje
merkezli Folkart Yapı, 850 milyon TL'lik yatırımla adını en parlak yıldız Vega'dan alan yeni projesini hayata geçiriyor. Folkart Vega, Alsancak ile Halkapınar arasında, İzmir Körfezi'nin tam karşısında, 843 konut ile 53 ticari alandan oluşuyor. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "İzmir son yıllarda 'nin en çok değerlenen, en hızlı gelişen şehirlerinin başında geliyor. Ekibimiz Avrupa'da yaşayan Türkleri ve özellikle Körfezli yatırımcıları İzmir'e çekmek için birçok gezi, seyahat, stratejik tanıtım ve lobi çalışmaları düzenliyor. Bu çalışmaların devamı gelecek" diye konuştu.
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Folkart’tan İzmir’e 850 milyonluk proje
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