Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkı'nda Kanun Teklifi İçişleri Komisyonu'ndan geçti.

İçişleri Komisyonu'nda görüşülen karayolları Trafik kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkı'nda Kanun Teklifi kabul edildi. Kanun teklifinde, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik yapılıyor.

45 yaşından gün almamış lisans mezunu baş polis memurları ve kıdemli baş polis memurları arasında yapılacak sözlü/yazılı sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimi tamamlayanlar Komiser Yardımcılığı rütbesine atanacaklar.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu'na ilişkin düzenlemeler içeriyor.

NASIP, TERFİ, AYLIK

Jandarma personeli nasıp, terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından Türk Silahlı Kuvvetleri Personel kanunu, TSK istihdam edilecek sözleşmeli subay ve astsubay, Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Erbaş kanunu ve Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'na tabii personel Hakkı'nda hükümler uygulanacak.

Akademide istihdam edilen jandarma hizmetleri sınıf ve sahil güvenlik hizmetleri dışında olan öğretim elemanlarına almakta olduğu üniversite ödeneğinin yüzde 30'u oranında ayrıca ödeme yapılacaktır.

Tescil belgesi olmayan araçlara bin 2 lira idari para cezası ile cezalandırılır. Hurdaya çıkartılan araçların trafiğe çıktığının tespiti halinde iki bin 18 lira para cezası verilir ve bu araçlar trafikten men edilir. Işıklı ve/ sesli uyarı veren cihazları mevzuatta uymayan araçlara takanlara bin 2 TL idari para cezası ile cezalandırılır.

Araç üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişiklikler 30 gün içindeki araç tescil belgesine iletilmesi zorunludur ve bu fıkra hükmüne uymayan işletenlere 108 TL idari para cezası verilir. Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenmeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda bin 2 TL idari para cezası uygulanır.

"MUAYENESİ YAPILMAMIŞ ARAÇLA..."

Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkanlara 235 TL, muayene sonucu emniyetsiz raporu verilen araçlarca trafiğe çıkılması halinde araç sahibine 488 TL ceza verilir.

Emniyet şeridini ihlal edenlere 488, trafiği aksatacak şekilde araç sürenlere ve şerit değiştirenlere bin 2 TL idari para cezası verilir.

Hız sınırlarını yüzde 10 ila 30 arası ihlal edenlere 235 TL, yüzde 30-50 arası aşanlara 488 TL, yüzde 50'den fazla aşanlara bin 2 TL idari para cezası verilir.

Sürücülerin el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın yönünün değiştirilmesine yönelik 5 bin 10 TL idari para cezası verilir.

Araç hareket halinde cep telefonu kullananlara 235 TL idari para cezası uygulanır.

Sürücüler yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Araçların maksadı dışında kullananlara ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine bin 2 TL idari para cezası uygulanır.

Terörle mücadele kapsamına giren suçlarda ,, suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesinde suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere para ödülü verebilir.

Uzman Jandarma Kanunu'nda yapılan değişiklik ile uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş yaşı 35 oldu.

Yabancılara kimlik numarası vermeye, yabancılar kütüğüne kaydetmeye ve herhangi bir işlem sebebiyle Türkiye'de bir kamu kurumuna veya dış temsilciliklere müracaat eden yabancılara, talep etmeleri halinde yabancı kimlik numarası vermeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir.