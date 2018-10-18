Kur saldırısı otomotivi etkiledi

Dövizdeki volatilite ve faizin yükselmesi otomotiv
i etkiledi. İlk üç ayda yüzde 2.17 büyüyen pazar, 9 ayda yüzde 26 daraldı. 2016'da 1 milyon adetin üzerine çıkarak rekor kıran otomotiv pazarı
nın 2018'i 600 bin adet seviyesiyle kapatması bekleniyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu
, "Otomotivin ihtiyacı teşvik programları ve iç pazarı yeniden 1 milyona taşıyacak politikalar geliştirilsin" dedi. ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce de, Türkiye
otomotiv pazarının potansiyelinin çok gerisinde olduğunu söyledi.