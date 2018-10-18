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Kur saldırısı i etkiledi

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Kur saldırısı otomotivi etkiledi
Dövizdeki volatilite ve faizin yükselmesi i etkiledi. İlk üç ayda yüzde 2.17 büyüyen pazar, 9 ayda yüzde 26 daraldı. 2016'da 1 milyon adetin üzerine çıkarak rekor kıran nın 2018'i 600 bin adet seviyesiyle kapatması bekleniyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı , "Otomotivin ihtiyacı teşvik programları ve iç pazarı yeniden 1 milyona taşıyacak politikalar geliştirilsin" dedi. ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce de, otomotiv pazarının potansiyelinin çok gerisinde olduğunu söyledi.
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Kur saldırısı otomotivi etkiledi
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