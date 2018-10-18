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Merakla bekleniyordu, ve ortaya çıktı... İşte yüzde yüz

Elektrikli ilk kez 'da bir da görücüye çıktı. İşte dizaynıyla da oldukça dikkat çeken yerli otomobilin ilk görüntüleri...

Giriş Tarihi: 18.10.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 10:10
Merakla bekleniyordu, ve ortaya çıktı... İşte yüzde yüz yerli otomobil

'da bir da ilk kez görücüye çıkan dış dizaynı, motoru, içi, her şeyi yerli olan elektrikli otomobil işlemler yapılırsa kısa sürede satışa sunulabilecek. üreticisi Dr. Gürsel Güzel, yaptıkları yerli otomobili ilk defa görücüye çıkardıklarını belirterek şunları söyledi:

"İç tasarım, dış tasarım, mekanik tasarım bütün şasisi kaportası ve motoru yerli. Motor sürücü, elektronik donanımlar bütün kontrol üniteleri ve yazılımlar bize ait.

6.5 MİLYON DOLAR HARCANDI

Kanal D'nin haberine göre, Motor gücü 150 kw, beygir gücü karşılığı 203 beygir. 5 yıl içinde 6.5 milyon AR-GE harcaması oldu. 6 ay sonra bile seri üretime başlanabilir. Bu sertifikasyon ve prosedür işlerinden dolayı 2-3 yılı bulabilir. Elektrikli yerli otomobil 480'in menzilinin 400 kilometre olduğu belirtildi. TM 480, 100 kilometrede 10 liralık elektrik harcıyor. Aracın fiyatı ise 200 bin lira olarak açıklandı.

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Merakla bekleniyordu, ve ortaya çıktı... İşte yüzde yüz yerli otomobil
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