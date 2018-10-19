Bulut teknolojisi yatırımları 2020’de 10 milyar dolara ulaşacak

Küresel sağlık sektöründe bulut hizmeti yatırımlarının 2020 yılına kadar yaklaşık 10 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Teknoloji, sağlık sektörü için kritik çözümlerin daha uygun maliyetle elde etmesini sağlıyor. Hastaneler, mobil cihazlardan sağlık durumunu takip eden sensörlere kadar birçok farklı kaynaktan gelen verilerin miktarının artışıyla başa çıkmak zorunda kalıyor. Hastaların verilerinin güvenli tutulması, pek çok konuda anlık veri ihtiyacı her yıl giderek büyüyor. Sağlık sektöründen birçok şirkete altyapı hizmeti sunduklarını belirten Radore Veri Merkezi
Genel Müdürü Sadi Abalı, "Hastaneler başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşları hastalara daha iyi hizmet verebilmek için dijitalleşme konusunda büyük adımlar atıyor. Fakat saklanan tıbbi verilerin boyutlarının oldukça yüksek olması ve hastaların tıbbi bilgilerinin mahremiyetinin sağlanması bu süreçte karşılaşılan en büyük zorluklar. Tüm bunlar düşünüldüğünde sağlık hizmeti veren işletmelerin, BT altyapılarının hızlı ve kesintisiz şekilde hizmet sunabilmesi ve çok daha güvenli ortamlarda barındırılması için güncel teknolojilere ve veri merkezlerine yatırım yaptıklarını gözlemliyoruz" diye konuştu. KESİNTİYE TAHAMMÜL YOK
Dünyanın en iyi altyapılarında dahi yedeklilik sağlanmadığı taktirde aksaklık yaşanabiliyor. Bu sebeple ana sisteme yapılan yatırım ne kadar büyük olursa olsun, uygun bir yedekleme altyapısı gerekiyor. Herhangi bir elektrik kesintisi ya da doğal afete karşı hazırlıklı olan veri merkezleri, herhangi bir sağlık kuruluşunda sağlanamayacak yedekleme ve kurtarma altyapısına sahip. Böylece hem yedekli altyapılar hem de yedeği alınan veriler sayesinde, yaşanan kesintiler kullanıcılara hiç yansımadan ortadan kaldırılabiliyor.