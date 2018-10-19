Yerli ve milli metroyu yapmaya hazırız

Türkıye'nın ilk yerli tramvayını üreten, sanayi sektörünün lider oyuncularından Durmazlar Holding, yerli metro için kolları sıvadı. 2009'da raylı sistemler sektörüne Durmaray markası ile giriş yapan ve bugün yüzde 70 yerlilik oranıyla tramvay üreten şirket, Aselsan ile yaptığı son çalışmayla bu oranı yüzde 87'ye çıkardı. Durmazlar Makina'nın bugün yerli ve milli metrosunu üretebilecek know-how'a sahip olduğunu aktaran Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Durmaz Yılbirlik, "Metro üretimi için altyapımız var. Görev verildiği takdirde Türkiye'nin ilk yerli metrosunu üretiriz" dedi. İLK İHRACAT POLONYA'YA
Durmazlar Makina'nın bugün yurtiçinde farklı illerde çalışan 98 adet tramvay ve hafif raylı sistem aracının bulunduğunu aktaran Fatma Durmaz Yılbirlik, Türkiye'nin ilk tramvay ihracatını ise Polonya'ya yapacaklarının bilgisini verdi. Durmaz, "Polonya'ya 20 adet tramvay ihraç edeceğiz. Tramvayların yapımı devam ediyor, 2020'de teslimatı yapacağız" diye konuştu. Raylı sistemler sektörüne ilk 2009'da girdiklerini aktaran Durmaz, "İlk tramvayımız İpekböceği adıyla 2013'te Bursa
'da hizmet verdi. Ardından 2015'te Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından ihalesi açılan 60 adet Hafif Raylı Sistem (HRS) ve 12 adet çift yönlü tramvay projeleri izledi. Şirketimizin yeni jenerasyon tasarımı olan Panorama ise 2016'da 8 araçla Samsun'da, çift yönlü 12 araçla da Kocaeli'nde hizmet vermeye başladı. Kocaeli Belediyesi 6 araç daha talep etti. Bunun yapımı devam ediyor" ifadelerini kullandı. DÜNYADA İLK BEŞTE
Raylı sistemlerin yanı sıra sac işleme makinesi üretiminde Durmazlar Makina markasıyla hizmet veren holding, bu alanda dünyadaki ilk 5 şirket arasında yer alıyor. Yıllık 5 bin makine üretimi yaptıklarını anlatan Fatma Durmaz Yılbirlik, 120 ülkeye ihracat yaptıklarını, 80 ülkede de distribütörlüklerinin olduğunu ifade etti. "Tamamen endüstri 4.0 endeksli üretim yapıyoruz" diyen Yılbirlik, şöyle devam etti: "Türkiye'de üretim teknolojileri alanındaki ilk Ar-Ge merkezini kurduk. Bu merkezde 200'e yakın mühendisimiz çalışıyor. Burada 120 patentli ürün geliştirdik." 150 bin metrekare alanda yüksek teknolojiye sahip 3 ayrı fabrikada üretim yaptıklarını aktaran Fatma Durmaz Yılbirlik, grupta bin 700 kişinin çalıştığını anlattı. Grup cirosunun 250 milyon euroyu bulduğunu belirten Yılbirlik, bu yıl hedefledikleri büyüme oranlarını yakalayacaklarını sözlerine ekledi.