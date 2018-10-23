İstanbul Yeni Havalimanı ilklerin havalimanı olacak

Kur atağını bertaraf eden ve ekonomi yönetiminin aldığı yerinde kararlarla 2023 vizyonundan milim sapmayan Türkiye, dünyanın en büyük havalimanını açmak için gün sayıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de ilk fazı hizmete açılacak İstanbul Yeni Havalimanı, büyüklüğünden altyapısına, güvenlik sistemlerinden mimarisine kadar pek çok alanda ilkleriyle örnek olacak.



5 YILDIR ARALIKSIZ ÇALIŞILIYOR

Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu'nca, KDV dahil 26 milyar 140 milyon euroluk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesi kazanılan İstanbul Yeni Havalimanı'nda ibirinci fazın hizmete açılması için 6 milyar euroluk yatırım yapıldı. İhaleyi kazanan konsorsiyumun, "İstanbul Grand Airport (İGA)" ismini vererek 7 Ekim 2013'te kurduğu şirket, 5 yıldır çalışma yürütüyor.







DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak. Daha açılmadan birçok alanda dünya çapında ödül alan havalimanının, ana terminal binası, 1.3 milyon metrekareyle tek çatı altında dünyanın en büyük terminal binası olacak. Terminal binasında İstanbul'un Boğaziçi görüntüsünün verileceği çok büyük bir duty-free alanı olacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nın raylı sistemle şehir merkezine bağlanması için metro çalışmaları sürüyor.



THY'NİN UÇUŞ NOKTALARINA EKLENDİ

İstanbul Yeni Havalimanı, Türk Hava Yolları'nın (THY) internet sitesindeki uçuş noktaları arasına eklendi ve online bilet satışına başlandı. Yeni havalimanı, sistemde "ISL" koduyla yer alırken, ilk ticari uçuş için de 1 Kasım'daki seferler seçilebiliyor. Buna göre, yeni havalimanından ilk sefer 1 Kasım Perşembe saat 11.10'da Ankara'ya yapılacak. THY, ilk etapta iç hatlarda Ankara, İzmir ve Antalya'ya karşılıklı birer uçuş gerçekleştirecek. İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk 7 günde 6 bin 957 kişi uçmayı tercih etti.







RÜZGÂR KIRILIMI UYARI SİSTEMİ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Antalya Havalimanı'na kurulan alçak seviye rüzgâr kırılımı uyarı sisteminin test çalışmalarının devam ettiğini, söz konusu sistemi İstanbul Yeni Havalimanı'na da kurmayı planladıklarını bildirdi. Ani rüzgâr değişimlerinin uçakları çok etkilediğini ve uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğunu vurgulayan Coşkun, "Bu sistemi 19 milyon 200 bin liraya Antalya'ya kurduk. Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın talimatlarıyla teknoloji transferini önemsiyoruz" dedi.



GÜVENLİKTE SON TEKNOLOJİ

Güvenliğin son teknolojilerle sağlanacağı yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak. Hareketlilik 2.5 kilometre mesafeden başlayarak tespit edilecek. 60 metrede bir sabit kameralar, 360 metrede bir PTZ kameralar, 720 metrede bir kurulan termal kameralar ve fiber optik sensörler ile hareketin kaynağı bulunacak. 9 bin akıllı kameraya 8 kusurlu hareket tanımlandı.

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