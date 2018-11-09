Pazar canlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 4 sektörde 6 başlıkta gerçekleşen vergi indirimleri pazarı hareketlendirdi. Kurlarda yaşanan gerilemenin de etkisiyle piyasalarda yeniden güvenin oluştuğunu aktaran sektör oyuncuları, mağazalarda canlılığın başladığını vurguladı. Mağaza ve bayilerde müşteri trafiği yüzde 30-40 arttı. Beyaz eşya, otomotiv, mobilya ve konut sektörü temsilcileri vergideki düşüşle satışların yüzde 10 arttığını söylüyor.







OTODA TAHMİNLER YÜKSELDİ

ÖTV ve KDV indirimiyle müşteri trafiğinin arttığını ifade eden Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayri Erce, "Otomobil pazarı ikinci çeyrekte yüzde 20, üçüncü çeyrekte yüzde 51 daraldı. Eylülde düşüş yüzde 68 oldu. Yıl sonu beklentimiz 575 bin adet seviyesine gerilemişti. İndirimlerle yılı 660 bin adet seviyesinde kapatacağımızı öngörüyoruz" değerlendirmesini yaptı. Erce, bu durumun hem enflasyonun düşmesine hem de son çeyrekte ekonominin büyümesine pozitif katkı sağlayacağını söyledi. OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ise 15 puanlık ÖTV indiriminin müşteri trafiğini yüzde 30-40 arttırdığını söyledi. Son iki ayda 100-130 bin adet satış beklediklerini belirten Şahsuvaroğlu, "Markalar cazip kampanyalar düzenledi. Faiz oranları yüzde 3.20'lerden 2.50'lere indi. Yılsonu satış beklentimiz 600-650 bin adede yükseldi" dedi. Mobilya Sanayicileri İşadamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan, KDV'nin yüzde 8'e çekilmesiyle birlikte mağazalardaki hareketliliğin yüzde 20 arttığını belirterek, "Satışlarımızda yüzde 10'luk artış gözlemliyoruz" diye konuştu.

Bakan Albayrak: "Büyük operasyonu 2 ayda püskürttük"

BAKAN ALBAYRAK AÇIKLAMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kasım ayı başında mobilyada uygulanan KDV, beyaz eşya ve motorlu araçlarda ise ÖTV indirime gidileceğini açıklamıştı. Bu adımların ekonominin hızlı bir şekilde hareketlenmesi ve piyasanın canlanması için uygulanacağını belirten Bakan Berat Albayrak, "Uygulanan bu vergi indirimlerinin sağlayacağı maliyet düşüşlerinin nihai satış fiyatına yansımasını birebir takip edeceğim" demişti.



MAĞAZALAR DOLMAYA BAŞLADI

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı İsmail Erdoğan da küçük elektrikli ev aletlerinde ÖTV'nin yılsonuna kadar sıfırlanması ve Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'nın hayata geçirilmesiyle mağazaların yeniden dolmaya başladığını belirtti. "Özellikle hafta sonu AVM'lerdeki mağazalarda bir önceki haftaya oranla ziyaretçilerimizde yüzde 30 artış oldu" diyen Erdoğan, satışlarda yüzde 10'luk bir artış yaşandığını sözlerine ekledi.

KDV ve ÖTV indirimini konut sektörü nasıl değerlendiriyor?

KONUT ALMANIN TAM ZAMANI

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, KDV ve tapu harcı indiriminin yılsonuna kadar devam etmesinin konut sektörüne hareket getirdiğini söyledi. Durbakayım, "Tarihi kampanyaların getirdiği hareket, KDV ve tapu harcı indirimiyle devam etti. İnşaat maliyetlerinde yaşanan yüzde 50 artış konut fiyatlarına yansıtılmadan satış yapılıyor. Firmaların kendi içindeki kampanyaları da devam ediyor. Şimdi konut almanın tam zamanı" diye konuştu.



GEÇEN YILA ORANLA ZİYARETÇİ ARTTI

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, ÖTV indiriminin piyasayı canlandırdığını vurguladı. Dinçer, "1-7 Kasım tarihleri arasında mağazalarımıza giren ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.6 oranında artış gösterdi" ifadelerini kullandı. Dinçer, ÖTV indirimiyle kısa vadede çift haneli büyüme elde edileceğine inandıklarını sözlerine ekledi.