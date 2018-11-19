Bir tıkla hareket 7/24 güvenle yolculuk

Türkiye'nin
ilk sürücüsüz metrosu
Üsküdar-
Sancaktepe'nin (M5)
Çekmeköy'e kadar
olan etabı bir aydır
açık. M5, Uluslararası
Toplu Taşımacılar
Birliği'nce Avrupa'da
en iyi sürücüsüz metro
seçildi. Dünyada da
üçüncü sırada.
Peki M5 nasıl çalışıyor?
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) Raylı
Sistem Daire Başkanlığı
çalışanları SABAH'a anlattı.
İşte detaylar:
Metroda hatanın 10
milyonda 1'e indirildiği dünyanın
en güvenli sinyalizasyon
sistemi sertifikası olarak
kabul edilen SIL4 sistemi kullanılıyor.
Trende 2 bilgisayarlı
sinyalizasyon sistemi var.
Trenin bütün hareketleri
sinyalizasyon sisteminin 7
gün 24 saat takip edildiği kontrol
merkezine aktarılıyor.
Çarşı İstasyonu ve Depo sahasında
kurulan 2 kontrol merkezi
var. Sistem insan kaynaklı hiçbir
hataya izin vermiyor. BİN KAMERAYLA TAKİP
Metronun çalışmadığı saatlerde
bile kontrol merkezinde sistemin
başında görevliler var.
İlk metro, 4.30'da sefer için
hazırlanıyor. Bir mause hareketi ile
çalışmaya başlıyor.
Metroda, arıza ihtimaline
karşı her şey yedekli. 3 enerji besleme
istasyonu var. Türkiye'de
elektrik kesilse bile Depo sahasındaki
devasa jeneratörlerle hat çalışır.
Çarşı ve Yamanevler durağı
arasında boş bir tren hazır bekliyor.
Metroda Peron Ayrıştırıcı
Kapı Sistemi (PAKS) kullanıyor.
Güvenlik açısından çok önemli.
Trende şimdilik bir İstanbul
Metrosu görevlisi bulunuyor.
Metro hattı bin kamera ile
sürekli takip ediliyor. Görüntüler
en az 15 gün kayıt altına alınıyor. 'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KULLANIYORUZ'
Yolculardan Hüseyin Boztürk, "M5 bizim için bir nimet. Korkmadan, gönül rahatlığıyla kullanıyoruz" dedi. Taylandlı Arham Eta'da ise "Bu hattın 24 saat kontrol edildiğini biliyorum. Sürücü hatalarını ortadan kaldırdığı için diğer metrolardan daha güvenli buluyorum" diye konuştu.