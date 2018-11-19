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Bir tıkla hareket 7/24 güvenle yolculuk

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.11.2018
Bir tıkla hareket 7/24 güvenle yolculuk
Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar- Sancaktepe'nin (M5) Çekmeköy'e kadar olan etabı bir aydır açık. M5, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nce Avrupa'da en iyi sürücüsüz metro seçildi. Dünyada da üçüncü sırada. Peki M5 nasıl çalışıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Raylı Sistem Daire Başkanlığı çalışanları SABAH'a anlattı. İşte detaylar:
Metroda hatanın 10 milyonda 1'e indirildiği dünyanın en güvenli sinyalizasyon sistemi sertifikası olarak kabul edilen SIL4 sistemi kullanılıyor. Trende 2 bilgisayarlı sinyalizasyon sistemi var.
Trenin bütün hareketleri sinyalizasyon sisteminin 7 gün 24 saat takip edildiği kontrol merkezine aktarılıyor.
Çarşı İstasyonu ve Depo sahasında kurulan 2 kontrol merkezi var. Sistem insan kaynaklı hiçbir hataya izin vermiyor.

BİN KAMERAYLA TAKİP
Metronun çalışmadığı saatlerde bile kontrol merkezinde sistemin başında görevliler var.
İlk metro, 4.30'da sefer için hazırlanıyor. Bir mause hareketi ile çalışmaya başlıyor.
Metroda, arıza ihtimaline karşı her şey yedekli. 3 enerji besleme istasyonu var. Türkiye'de elektrik kesilse bile Depo sahasındaki devasa jeneratörlerle hat çalışır.
Çarşı ve Yamanevler durağı arasında boş bir tren hazır bekliyor.
Metroda Peron Ayrıştırıcı Kapı Sistemi (PAKS) kullanıyor. Güvenlik açısından çok önemli.
Trende şimdilik bir İstanbul Metrosu görevlisi bulunuyor.
Metro hattı bin kamera ile sürekli takip ediliyor. Görüntüler en az 15 gün kayıt altına alınıyor.

'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KULLANIYORUZ'
Yolculardan Hüseyin Boztürk, "M5 bizim için bir nimet. Korkmadan, gönül rahatlığıyla kullanıyoruz" dedi. Taylandlı Arham Eta'da ise "Bu hattın 24 saat kontrol edildiğini biliyorum. Sürücü hatalarını ortadan kaldırdığı için diğer metrolardan daha güvenli buluyorum" diye konuştu.
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Bir tıkla hareket 7/24 güvenle yolculuk
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