Bir tıkla hareket 7/24 güvenle yolculuk

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Türkiye'ninilk sürücüsüz metrosuÜsküdar-Sancaktepe'nin (M5)Çekmeköy'e kadarolan etabı bir aydıraçık. M5, UluslararasıToplu TaşımacılarBirliği'nce Avrupa'daen iyi sürücüsüz metroseçildi. Dünyada daüçüncü sırada.Peki M5 nasıl çalışıyor?İstanbul BüyükşehirBelediyesi (İBB) RaylıSistem Daire Başkanlığıçalışanları SABAH'a anlattı.İşte detaylar:Metroda hatanın 10milyonda 1'e indirildiği dünyanınen güvenli sinyalizasyonsistemi sertifikası olarakkabul edilen SIL4 sistemi kullanılıyor.Trende 2 bilgisayarlısinyalizasyon sistemi var.Trenin bütün hareketlerisinyalizasyon sisteminin 7gün 24 saat takip edildiği kontrolmerkezine aktarılıyor.Çarşı İstasyonu ve Depo sahasındakurulan 2 kontrol merkezivar. Sistem insan kaynaklı hiçbirhataya izin vermiyor.Metronun çalışmadığı saatlerdebile kontrol merkezinde sisteminbaşında görevliler var.İlk metro, 4.30'da sefer içinhazırlanıyor. Bir mause hareketi ileçalışmaya başlıyor.Metroda, arıza ihtimalinekarşı her şey yedekli. 3 enerji beslemeistasyonu var. Türkiye'deelektrik kesilse bile Depo sahasındakidevasa jeneratörlerle hat çalışır.Çarşı ve Yamanevler durağıarasında boş bir tren hazır bekliyor.Metroda Peron AyrıştırıcıKapı Sistemi (PAKS) kullanıyor.Güvenlik açısından çok önemli.Trende şimdilik bir İstanbulMetrosu görevlisi bulunuyor.Metro hattı bin kamera ilesürekli takip ediliyor. Görüntüleren az 15 gün kayıt altına alınıyor.Yolculardan Hüseyin Boztürk, "M5 bizim için bir nimet. Korkmadan, gönül rahatlığıyla kullanıyoruz" dedi. Taylandlı Arham Eta'da ise "Bu hattın 24 saat kontrol edildiğini biliyorum. Sürücü hatalarını ortadan kaldırdığı için diğer metrolardan daha güvenli buluyorum" diye konuştu.