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İlk milli :

Giriş Tarihi: 21.11.2018
İlk milli insansız deniz aracı: İDA
Türkiye, savunma sanayisindeki yerlileşme oranını hızla yükseltirken, şimdi de ilk yerli ve milli, İnsansız Deniz Aracı (İDA) görücüye çıkacak. Bu yıl 'Meselemiz Türkiye' sloganıyla yola çıkan fuarda İDA da sergilenecek. Keşif ve gözetleme amaçlarının yanı sıra terörle mücadele, deniz sınırlarının korunması, düzensiz göçle mücadele gibi alanlarda da kullanılacak olan İDA, Kayacı Savunma Sistemleri tarafından geliştirildi. Dinamik konumlandırma sistemleriyle görev bilgisayarına çizilen rota üzerinden hareket eden İDA, en son teknoloji bir hibrit aracın kurgusuyla geliştirildi. İDA radar, lidar, termal kamera, optik kamera, dinamik konumlandırma, otomatik rota konumlandırma ve oto pilot sistemi sayesinde güvenlik sağlıyor. İDA'nın üreticisi Kayacı Yönetim Kurulu Başkanı ve MÜSİAD üyesi Hakan Kayacı, İDA'nın üzerine yük olarak takılabilecek silah sistemi ile Silahsız İnsansız Deniz Aracı (SİDA) olarak da kullanılabileceğini ifade etti. Kayacı, "Türkiye'nin dünyanın en önemli ülkelerinden biri olmasına katkı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
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İlk milli insansız deniz aracı: İDA
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