Prim borcu olana 60 ay taksit müjdesi

Kur saldırısını püskürttükten sonra istihdamın azalmaması için işverenin elini rahatlatmayı amaçlayan hükümet, önemli bir düzenlemeyi daha uygulamaya soktu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandıracaklarını açıkladı. Bakan Selçuk, "İyi niyetli, yükümlülüklerini yerine getirmesine karşın elde olmayan nedenlerle primlerini süresinde ödeyemeyen işverenlere birçok kolaylık getirildi" dedi.



"ZOR DURUM HALİ" İNCELENECEK

"Uyumlu işveren" düzenlemesi kapsamında önce prim borçluları belirlenerek, "çok zor durum" hali incelenecek. Bir yıl öncesine kadar yükümlülüklerini zamanında yerine getiren işverenler aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecek, 60 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek. Zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olup, başvuru öncesi 3 yıla ait prim, hizmet belgelerini düzenli ödeyip de bir yıldır borcunu ödeyemeyenler de yararlanacak.

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500 BİN TL'YE KADAR TEMİNAT YOK

Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık yüzde 22 olan tecil faizi, çok zor durum derecesine bağlı olarak yüzde 1.1'le 16.5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek. 500 bin liraya kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. Bu tutarı aşan kısım için ise yüzde 25'i oranında teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecek.



HACİZLİ MALIN SATIŞINA İZİN ÇIKTI

Hacizli malın, kanuna göre belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının kuruma ödenmesi kaydıyla bu malın borçlu tarafından satışına izin verilebilecek. Borç miktarı 2 milyon TL ve altındaysa satışına izin verilecek malın değeri konusunda yasada sınır bulunmuyor. Borç miktarı 2 milyonun üzerindeyse satışına izin verilecek malın değeri 2 milyonu aşamayacak.



KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA 5 YIL İŞ İMKÂNI

Korunmaya muhtaç çocukların, öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmasının esasları da belirlendi. İstihdam hakkından yararlanmak isteyenler için 18 yaşın doldurulması, korunma kararının kaldırılmasının sona erdiği tarihte öngörülen başvuru süresi 2 yıldan 5 yıla çıkartıldı. KPSS puanı ile yerleştirme usulü kaldırılarak bütünüyle kura yöntemiyle yerleştirme yapılacak.



İSTİHDAMA VE BÜYÜMEYE KATKI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kredi yapılandırmasının ardından gelen SGK taksitlendirmesinin son derece olumlu olduğunu belirterek, "İyi niyetli işverenin koruma altına alınması ile hakkaniyetli bir sınırlama getirilmiş oldu. Piyasadaki nakit döngüsüne, sonrasında da istihdama ve büyümeye katkı yapacak böylesi adımlara ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.