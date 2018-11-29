Uçuz uçak bileti nasıl alınır?

Ülkemizden birçok şehrimizden dünyanın farklı ülkelerine, dünya başkentlerine doğrudan uçuşlar vardır. Bununla birlikte Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Antalya Havalimanı dünyadan birçok yolcuyu ülkemize taşıyan aynı şekilde birçok vatandaşımızı da dünyanın farklı şehirlerine gönderek başlıca havalimanlarımızdır.

İstanbul'a gelip tarihi Topkapı Sarayı, Ayasofya Cami, Yerebatan Sarnıcı, Sultanahmet Camii gibi tarihi yerleri görmek isteyenler, İzmir'de Çeşme Alaçatı gibi tatil yerlerinden faydalanmak isteyenler, Ankara'ya gelip Anıtkabir'i Gazi Meclisi ziyaret etmek isteyenler, Adana'ya gidip kebap yemek isteyenler, Gaziantep'e giderek patlıcan kebabı, baklava yemek isteyenler, Mardin'e giderek tarihi şehirleri ziyaret etmek isteyenler ucuz uçak bileti nasıl alınır? sorusunun yanıtını araştırıyor.

Ucuz uçak bileti konusunda oldukça fazla internet sitesi vardır. Ucuz uçak bileti için yapmanız gerekenler şu şekildedir...

Öncelikle bilet alacağınız seyahat firmasının internet sitesine girin

Daha sonra yolculuk yapacağınız havalimanını seçin, örneğin: gidiş yönü için İstanbul – Gaziantep'i seçip tarihi işaretleyin.

Sonra ise gideceğiniz havalimanını ve şehri seçin, örneğin: dönüş yolu için Gaziantep – İstanbul'u seçip tarihi işaretleyin.

Biletlerinizi seçtikten sonra rahatlıkla satın alabilirsiniz.

Ucuz uçak bileti konusundaki püf noktası başka aracı firmalara komisyon vermeden biletinizi uçuş yapacağınız havayolu firmasının resmi internet sitesinden almaktır.