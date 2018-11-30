HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Kimlik numaralı QR kodlu tapu geliyor

numaralı QR kodlu tapu geliyor

Giriş Tarihi: 30.11.2018
Kimlik numaralı QR kodlu tapu geliyor
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'nin bilgi bankası ve hafızası olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık olarak, 100 günlük eylem planlarını tamamladıklarını ve ikinci 100 günlük eylem planlarına geçtiklerini söyledi. Kurum, bu eylem planları içerisinde tapu senetlerinin yenilenmesinin bulunduğunu hatırlatarak, "Tapu senetlerimiz oldukça eskimişti, üzerinde gereksiz bilgilerin olduğunu gördük ve artık QR kodlu yeni tapu senetlerine geçiyoruz. 'Taşınmaz numarası' diye bir kimlik numarası var. Kimlik numarası gibi tapu senetlerimizin de bir kimlik numarası olacak" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kimlik numaralı QR kodlu tapu geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN