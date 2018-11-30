Kimlik numaralı QR kodlu tapu geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Tapuve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'nin bilgi bankası ve hafızası olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık olarak, 100 günlük eylem planlarını tamamladıklarını ve ikinci 100 günlük eylem planlarına geçtiklerini söyledi. Kurum, bu eylem planları içerisinde tapu senetlerinin yenilenmesinin bulunduğunu hatırlatarak, "Tapu senetlerimiz oldukça eskimişti, üzerinde gereksiz bilgilerin olduğunu gördük ve artık QR kodlu yeni tapu senetlerine geçiyoruz. 'Taşınmaz numarası' diye bir kimlik numarası var. Kimlik numarası gibi tapu senetlerimizin de bir kimlik numarası olacak" dedi.