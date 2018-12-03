Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Hedeflerimize ulaşacağız

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak mesajında, "Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu. Güçlü dış ticaret rakamları ile dengelenmede iyi bir performansı yakaladık. Gevşemeden, adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek ve hedeflerimize ulaşacağız" dedi. Bakan Albayrak, küresel sorunlar açısından önemli görüşmelerin yapıldığı G20 Liderler Zirvesi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik etti.Bakan Albayrak tarafından paylaşılan grafikte ise, kasım ayı Ekonomik Güven Endeksinin, ekime göre yüzde 9.1'lik bir artış sağladığı görülüyor. Grafikte ayrıca dış ticaret açığının kasım ayında yüzde 90.5 azalarak 604 milyon dolara gerilediği belirtilirken, tahvil ve ticari kredi faizlerindeki düşüş de vurgulandı.