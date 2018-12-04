Petrolde kartel dağılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı'nın (OPEC) üyesi Katar'ın karteli bırakacağını açıklaması piyasalara bomba gibi düştü. Bu açıklama sonrası petrol bir günde yüzde 5 arttı. Şimdi herkesin aklındaki soru 1973'te Arap-İsrail savaşında dünyayı krize sokacak kadar güçlü olan OPEC'in geleceğinin ne olacağı... 58 yıldır devam eden bu rüya kabusa mı dönecek?Ülkesinin 1 Ocak 2019'dan itibaren OPEC'ten çekileceğini açıklayan Katar Enerji Bakanı Saad el Kaabi, kararın siyasi bir yönü olmadığını söylese de dört Arap ülkesinin Katar'a uyguladığı ambargo bu adımın atılmasında en etkili neden... Katar ile olan bu gerginlikte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır ana aktörlerdi. Bu ülkeler aynı zamanda OPEC'in de en güçlü karar vericileri. OPEC'te bu büyük üreticilerin aldığı kararlardan memnun olmayan başka ülkeler de var. Cezayir, Nijerya, Angola gibi yüksek ham petrol fiyatlarına ihtiyaç duyan üyeler, dört yıldır içinde bulundukları duruma OPEC'in söz sahibi üyelerinin kulaklarını tıkamalarından rahatsız.Bilkent Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi (B'EPAM) Petrol Piyasası Uzmanı Serkan Şahin, "Cezayir, Nijerya, Angola gibi ülkelerin Katar'ınkine benzer bir motivasyon durumunda benzeri ayrılmaları bekliyorum. Buna ek olarak Venezuela gibi üyelerin üretim kapasiteleri de üyeliklerinin durumu konusunda soru işaretleri üretmeye başlıyor" dedi.Toplam 25 milyon varil olan OPEC üretiminin 600 bin gibi küçük bir rakamını yapsa da OPEC'in orta ağırlıktaki ham petrol ihracat kapasitesinde ciddi bir daralma yaşanacak. Bunun dışında Çin'in piyasaya sürdüğü yeni ham petrol kontratlarında kullanılan yedi ham petrol türünden birisi Katar'ın Katar Marine ham petrolü olduğu için bu piyasayı da etkileyecek.KATAR Enerji Bakanı Saad el Kaabi, diğer ülkeler gibi petrol alım satımı yapmaya devam edeceğini açıkladı. Al Kaabi, "Çekilme kararı, Katar'ın yıllık 77 milyon tonluk doğalgaz üretimini önümüzdeki yıllarda 110 milyon tona çıkarma planlarına odaklanma isteği nedeniyle alınmıştır" dedi. Bu karar sonrası OPEC dışı petrol üreticilerinin eli güçlenecek. OPEC dışı ülkelerden Rusya, petrol piyasasında daha güçlü hale gelirken Suudi Arabistan'ın eli zayıflayacak.