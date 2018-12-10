Gıda üretıcisine ‘süper’ teşvik

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Hükümet enflasyonu tek haneye çekmek amacıyla gıda sektörüne yeni teşvikler için düğmeye bastı. Üreticinin piyasada aktif rol alabilmesi için vergisel avantajlar içeren kapsamlı bir paket hazırlanıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Üretici örgütlerinin depolama, pazarlama altyapılarını destekleyeceğiz. Bu kapsamda vergisel avantajlar sağlanması konusunda çalışma yapıyoruz. Üretici örgütlerinden perakendecilere doğrudan satışların artması aracı sayısını azaltacak. Maliyetleri düşürecek, perakende fiyatların makul düzeyde gerçekleşmesine, sebze ve meyve fiyatlarında istikrarın korunmasına katkı sağlayacak" dedi. Üretici firmaları büyük ve zincir mağazaların hâkim pozisyonuna karşı korumaya alan hükümet tüketicinin ürünlere kolay ulaşması, üreticinin korunması için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Üretici birliklerine verilen 250 bin ile 2 milyon lira arasında değişen teşvikler kapsamında, bu alandaki yatırımların azami yüzde 75'i karşılanacak. Vergi oranları yüzde 50 azaltılacak, tüketici toptan halinde üreticiye yüzde 75 kira indirimi yapılacak. Birliklerin kooperatifleşmesi desteklenecek. Üretici ve tüketicinin korunmasına ilişkin çalışmalar toptancı hallerine yönelik denetimler Meclis gündemine taşındı. Pekcan, "Yasaya göre market, pazarcı üreticiden doğrudan ürün satın alabilmekte. Ancak, ülkemizde üreticiler örgütlü olmadığı için toptancı halleri marketlerin temel tedarik kanalları olmaya devam ediyor" diye konuştu. Bakan Pekcan, üreticilerin piyasada daha aktif rol alabilmesine yönelik depolama, lojistik, pazarlama altyapılarını desteklemek ve bu örgütlere vergi avantajı sağlamak için çalışma yaptıklarını belirtti.Tarım ve Orman Bakanlığı da, tarımsal ürünlerin pazarlanması, üreticilerin pazar payının artırılması amacıyla birliklerin kurulmasını teşvik ederken, kredi desteği sağlıyor. Üreticilere Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri tarafından krediler sağlanıyor. Yaş sebzelerin taşınmasındaki kayıpların en aza indirilmesi için araştırma enstitülerince çalışmalar yürütülüyor.1.5 milyar insanın uçakma 4 saatte erişebileceği bir coğrafyada yer alan Türkiye'de sivil havacılık sektörünün 2003'te 3 milyar lira olan cirosu, 110 milyar liraya ulaştı. Hava ulaşımı Türkiye'de ekonomik durum, ilerleyen teknoloji ve artan rekabet sayesinde hızla gelişirken, havacılıkta dünya ortalamasının 3 katına yakın büyüme gerçekleşti. Hava yolu şirketlerinin uçak sayısı yüzde 220, koltuk kapasitesi yüzde 254, kargo kapasitesi yüzde 449 arttı, yurt içinde ve dışında uçulan nokta sayısı 351'ye ulaştı. 2003'te sivil havacılık işletmeleri bünyesinde toplam 626 hava aracı bulunurken Ağustos 2018 itibarıyla bu sayı bin 390'a yükseldi.